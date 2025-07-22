Россияне ударили КАБом по Краматорску – убили ребенка

Один ребенок погиб и еще 5 человек получили ранения в результате российского удара по городу Краматорск Донецкой области ночью 22 июля.

Источник: начальник Краматорской ГВА Александр Гончаренко в Facebook

Прямая речь главы ГВА: "Ночью 22 июля россияне ударили КАБом по Краматорску. Попадание было в многоквартирный жилой дом, возник пожар. По состоянию на 7:30 известно об одном погибшем, это мальчик 2015 года рождения".

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Детали: Сообщается, что пострадавшим оказывают медицинскую помощь.