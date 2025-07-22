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На фронті 176 боїв: 80 штурмів ЗСУ відбили на Покровському і ще одному напрямку

Станіслав ПогоріловВівторок, 22 липня 2025, 08:24
На фронті 176 боїв: 80 штурмів ЗСУ відбили на Покровському і ще одному напрямку
36-та ОБрМП імені контрадмірала Михайла Білинського, Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби на 11 напрямках фронту відбулося 176 бойових зіткнень, найгарячіша ситуація зберігається на Покровському напрямку, де захисники спинили 57 штурмів ворога, також росіяни 23 рази атакували Лиманський напрямок.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили 22 атаки загарбників. Також ворог завдав восьми авіаційних ударів, застосувавши при цьому дванадцять керованих авіаційних бомб, та здійснив 318 обстрілів, п’ять з яких – із реактивних систем залпового вогню.

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На Південно-Слобожанському напрямку ворог шість разів марно намагався просунутися в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Строївка, Западне та Кутьківка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки, Куп’янська, Піщаного, Загризового, Зеленого Гаю та в бік Богуславки.

На Лиманському напрямку відбулось двадцять три бойових зіткнення. Ворог намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Колодязі, Ямполівка, Торське та у напрямку населених пунктів Серебрянка, Середнє, Шандриголове, Григорівка.

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На Сіверському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районах Серебрянки, Верхньокам’янського та Переїзного.

На Краматорському напрямку ворог здійснив шість атак у районі Білої Гори та у бік Предтечиного.

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 11 разів атакував українські підрозділи оборонців в районах Диліївки, Романівки, Торецька, Олександро-Калинового, Новоспаського та в бік Катеринівки й Плещіївки.

На Покровському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 57 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Новоторецьке, Миколаївка, Удачне, Новоекономічне, Лисівка, Звірове в бік Новоукраїнки, Покровська, Дачного, Мирнограда, Маяка.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 18 атак загарбників у районах населених пунктів Зірка, Піддубне, Мирне, Шевченко, Дачне та в бік населених пунктів Новохатське, Темирівка, Олександроград, Воскресенка.

Минулої доби на Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не відбувалося.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки у районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи чотири рази намагалися просунутися уперед – успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Збройні силиросійсько-українська війна
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