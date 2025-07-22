На фронте 176 боев: 80 штурмов ВСУ отбили на Покровском и еще одном направлении

За прошедшие сутки на 11 направлениях фронта произошло 176 боевых столкновений, самая горячая ситуация сохраняется на Покровском направлении, где защитники остановили 57 штурмов врага, также россияне 23 раза атаковали Лиманское направление.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили 22 атаки захватчиков. Также враг нанес восемь авиационных ударов, применив при этом двенадцать управляемых авиационных бомб, и совершил 318 обстрелов, пять из которых - из реактивных систем залпового огня.

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На Южно-Слобожанском направлении враг шесть раз тщетно пытался продвинуться в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Строевка, Западное и Кутьковка.

На Купянском направлении вчера состоялось семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Купянска, Песчаного, Загрызово, Зеленого Гая и в сторону Богуславки.

На Лиманском направлении состоялось двадцать три боевых столкновения. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Колодязи, Ямполовка, Торское и в направлении населенных пунктов Серебрянка, Среднее, Шандриголовое, Григорьевка.

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На Северском направлении наши войска отбили три атаки противника в районах Серебрянки, Верхнекаменского и Переездного.

На Краматорском направлении враг совершил шесть атак в районе Белой Горы и в сторону Предтечино.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 11 раз атаковал украинские подразделения защитников в районах Дилиевки, Романовки, Торецка, Александро-Калинового, Новоспасского и в сторону Катериновки и Плещеевки.

На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 57 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Попов Яр, Владимировка, Новоторецкое, Николаевка, Удачное, Новоэкономичное, Лисовка, Зверево в сторону Новоукраинки, Покровска, Дачного, Мирнограда, Маяка.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 18 атак захватчиков в районах населенных пунктов Звезда, Поддубное, Мирное, Шевченко, Дачное и в сторону населенных пунктов Новохатское, Темировка, Александроград, Воскресенка.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении боевых столкновений не происходило.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки в районе Каменского.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения четыре раза пытались продвинуться вперед - успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.