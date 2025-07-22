Окупанти ударами по Дніпропетровщині пошкодили держпідприємство і об’єкти інфраструктури

Уночі російські загарбники атакували безпілотниками Дніпропетровську область, є влучання, пошкоджено інфраструктурні об’єкти та державне підприємство.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "У Магдалинівській громаді Самарівського району внаслідок влучання БпЛА пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Сталася пожежа, яку вже загасили.



Горіло через атаку безпілотниками і у Васильківській громаді Синельниківського району. Понівечене державне підприємство".

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Деталі: Межівську та Зеленодольську громади росіяни атакували FPV-дронами – там пошкоджено інфраструктуру та гараж.



Нікопольщина потерпала від ударів FPV-дронами та артилерією. Інформація про наслідки уточнюється.

Лисак додав, що уночі сили ППО збили над областю 14 ворожих безпілотників.

За уточненою інформацією, через удар КАБами увечері 21 липня постраждала 24-річна жінка та потрощені 10 приватних будинків.

