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Оккупанты ударами по Днепропетровщине повредили госпредприятие и объекты инфраструктуры

Ирина БалачукВторник, 22 июля 2025, 08:39
Оккупанты ударами по Днепропетровщине повредили госпредприятие и объекты инфраструктуры
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Ночью российские захватчики атаковали беспилотниками Днепропетровскую область, есть попадание, повреждены инфраструктурные объекты и государственное предприятие.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "В Магдалиновской общине Самаровского района в результате попадания БпЛА поврежден инфраструктурный объект. Произошел пожар, который уже потушили.

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Горело из-за атаки беспилотниками и в Васильковской общине Синельниковского района. Повреждено государственное предприятие".

Детали: Межевскую и Зеленодольскую общины россияне атаковали FPV-дронами – там повреждена инфраструктура и гараж.

Никопольщина страдала от ударов FPV-дронами и артиллерией. Информация о последствиях уточняется.

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Лысак добавил, что ночью силы ПВО сбили над областью 14 вражеских беспилотников.

По уточненной информации, из-за удара КАБами вечером 21 июля пострадала 24-летняя женщина и разбиты 10 частных домов.

Днепропетровская областьобстрелбеспилотники
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