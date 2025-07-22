Оккупанты ударами по Днепропетровщине повредили госпредприятие и объекты инфраструктуры
Ночью российские захватчики атаковали беспилотниками Днепропетровскую область, есть попадание, повреждены инфраструктурные объекты и государственное предприятие.
Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь главы области: "В Магдалиновской общине Самаровского района в результате попадания БпЛА поврежден инфраструктурный объект. Произошел пожар, который уже потушили.
Горело из-за атаки беспилотниками и в Васильковской общине Синельниковского района. Повреждено государственное предприятие".
Детали: Межевскую и Зеленодольскую общины россияне атаковали FPV-дронами – там повреждена инфраструктура и гараж.
Никопольщина страдала от ударов FPV-дронами и артиллерией. Информация о последствиях уточняется.
Лысак добавил, что ночью силы ПВО сбили над областью 14 вражеских беспилотников.
По уточненной информации, из-за удара КАБами вечером 21 июля пострадала 24-летняя женщина и разбиты 10 частных домов.