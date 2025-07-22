Мерц про передачу Patriot Україні: Німеччина чекає рішення США щодо заміни

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час пресконференції з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре заявив, що його країна поки не отримала підтвердження строків, коли США зможе передати Берліну системи Patriot на заміну тим, які відправлять для України.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Під час пресконференції німецький канцлер заявив, що уряд США взяв на себе загальне зобов’язання передати системи Patriot Німеччині та Європейському Союзу, щоб вони могли потім поставити існуючі системи Patriot Україні.

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Пряма мова Мерца: "Ми передамо, і ми отримаємо заміну. Але ця заміна ще не була фактично закуплена. Наразі тривають переговори з урядом США про те, звідки буде походити заміна".

Деталі: Відтак Мерц додав, що тепер міністри оборони мають узгодити деталі.

Тоді ж Стьоре підтвердив наміри профінансувати купівлю зенітно-ракетного комплекса Patriot для України.

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