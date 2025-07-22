Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Мерц про передачу Patriot Україні: Німеччина чекає рішення США щодо заміни

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловВівторок, 22 липня 2025, 09:07
Мерц про передачу Patriot Україні: Німеччина чекає рішення США щодо заміни
Фрідріх Мерц, фото: ОП

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час пресконференції з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре заявив, що його країна поки не отримала підтвердження строків, коли США зможе передати Берліну системи Patriot на заміну тим, які відправлять для України.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Під час пресконференції німецький канцлер заявив, що уряд США взяв на себе загальне зобов’язання передати системи Patriot Німеччині та Європейському Союзу, щоб вони могли потім поставити існуючі системи Patriot Україні.

Реклама:

Пряма мова Мерца: "Ми передамо, і ми отримаємо заміну. Але ця заміна ще не була фактично закуплена. Наразі тривають переговори з урядом США про те, звідки буде походити заміна".

Деталі: Відтак Мерц додав, що тепер міністри оборони мають узгодити деталі.

Тоді ж Стьоре підтвердив наміри профінансувати купівлю зенітно-ракетного комплекса Patriot для України.

РЕКЛАМА:

Що було раніше:

МерцНімеччинаСШАPatriot
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Оновлено, відео, фотоНічна атака на Одесу: в місті вирували пожежі, в будинках повилітали вікна
У G7 заявили про "серйозне занепокоєння" через атаку на НАБУ: хочуть зустрічі з урядом
РНБО запровадила мораторій на перевірки бізнесу держорганами – Зеленський
В НАБУ дали зрозуміти, що затриманий СБУ їхній працівник не є "кротом" РФ
Зеленський назвав перші країни, з якими можуть домовитись про множинне громадянство
фотоСБУ: В лавах НАБУ затримали російського "крота", котрого курував ексохоронець Януковича
Усі новини...
Мерц
МЗС Німеччини: Мерц вплинув на думку Трампа щодо Путіна
Мерц: Україна навряд чи стане членом ЄС до 2034-го року
Мерц: Україна "дуже скоро" отримає системи, здатні завдавати ударів на великі дистанції
Останні новини
09:22
Україну атакувало понад 40 російських дронів: є влучання у 3 локаціях
09:15
Нафта відреагувала на зростання побоювань щодо торгової війни між США та ЄС
09:07
Мерц про передачу Patriot Україні: Німеччина чекає рішення США щодо заміни
08:41
Білий дім: Трампа заскочили зненацька удари Ізраїля по Сирії
08:39
Окупанти ударами по Дніпропетровщині пошкодили держпідприємство і об’єкти інфраструктури
08:24
На фронті 176 боїв: 80 штурмів ЗСУ відбили на Покровському і ще одному напрямку
08:19
Син Байдена каже, що невдалий виступ його батька на дебатах був спричинений прийманням ліків
08:01
фото Росіяни вдарили КАБом по Краматорську – убили дитину
07:46
Рютте закликав країни НАТО купувати більше зброї у США для України
07:42
Втрати РФ за добу зросли ще на тисячу осіб – Генштаб
Усі новини...
Реклама:
Реклама: