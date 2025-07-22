Мерц о передаче Patriot Украине: Германия ждет решения США относительно замены

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Харом Стьоре заявил, что его страна пока не получила подтверждения сроков, когда США сможет передать Берлину системы Patriot на замену тем, которые отправят для Украины.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Во время пресс-конференции немецкий канцлер заявил, что правительство США взяло на себя общее обязательство передать системы Patriot Германии и Европейскому Союзу, чтобы они могли потом поставить существующие системы Patriot Украине.

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Прямая речь Мерца: "Мы передадим, и мы получим замену. Но эта замена еще не была фактически закуплена. Сейчас ведутся переговоры с правительством США о том, откуда будет происходить замена".

Детали: Таким образом Мерц добавил, что теперь министры обороны должны согласовать детали.

Тогда же Стьоре подтвердил намерения профинансировать покупку зенитно-ракетного комплекса Patriot для Украины.

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