Мерц о передаче Patriot Украине: Германия ждет решения США относительно замены
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Харом Стьоре заявил, что его страна пока не получила подтверждения сроков, когда США сможет передать Берлину системы Patriot на замену тем, которые отправят для Украины.
Источник: "Европейская правда"
Детали: Во время пресс-конференции немецкий канцлер заявил, что правительство США взяло на себя общее обязательство передать системы Patriot Германии и Европейскому Союзу, чтобы они могли потом поставить существующие системы Patriot Украине.
Прямая речь Мерца: "Мы передадим, и мы получим замену. Но эта замена еще не была фактически закуплена. Сейчас ведутся переговоры с правительством США о том, откуда будет происходить замена".
Детали: Таким образом Мерц добавил, что теперь министры обороны должны согласовать детали.
Тогда же Стьоре подтвердил намерения профинансировать покупку зенитно-ракетного комплекса Patriot для Украины.
Что предшествовало:
- Министр обороны Германии Борис Писториус в начале 29-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины объявил, что Германия и США достигли договоренности о предоставлении Украине пяти ЗРК Patriot.
- По данным СМИ, Германия и США приблизились к финальной договоренности о поставках ЗРК Patriot Украине.