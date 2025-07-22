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Україну атакувало понад 40 російських дронів: є влучання у 3 локаціях

Станіслав ПогоріловВівторок, 22 липня 2025, 09:22
Україну атакувало понад 40 російських дронів: є влучання у 3 локаціях
фото: Зеленський у Telegram

У ніч на 22 липня російські загарбникик атакував 42-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Джерело: командування Повітряних сил у Telegram

Деталі: Повідомляється, що за попередніми даними, станом на 9.00 протиповітряною обороною було збито чи подавлено 26 ворожих БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів на півдні та сході країни.

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Крім того, 7 БпЛА було локаційно втрачені чи подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання 9 БпЛА у 3 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

безпілотникиППОросійсько-українська війна
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