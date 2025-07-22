Украину атаковало более 40 российских дронов: есть попадания в 3 локациях
Вторник, 22 июля 2025, 09:22
В ночь на 22 июля российские захватчики атаковали 42 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Источник: командование Воздушных сил в Telegram
Детали: Сообщается, что по предварительным данным, по состоянию на 9.00 противовоздушной обороной было сбито или подавлено 26 вражеских БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов на юге и востоке страны.
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Кроме того, 7 БпЛА были локационно потеряны или подавлены РЭБ.
Зафиксировано попадание 9 БпЛА в 3 локациях, падение сбитых (обломки) на 3 локациях.