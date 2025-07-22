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Росіяни зранку вдарили по Херсону із артилерії: є постраждалі

Альона Мазуренко Вівторок, 22 липня 2025, 10:23
Росіяни зранку вдарили по Херсону із артилерії: є постраждалі
ілюстративне фото: Інформативна Херсонщина / Facebook

Зранку 22 липня російську окупанти обстріляли Херсон із артилерії, кілька людей отримали поранення. 

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Орієнтовно о 08:10 росіяни вдарили з артилерії по Херсону.

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Через ворожий обстріл 54-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення ноги та грудної клітини. Постраждалого доставили до лікарні. Він отримує необхідну медичну допомогу.

До лікарні також доставили 55-річну жінку, яка дістала вибухову травму, уламкові поранення тулуба, рук та ніг. Потерпіла – під наглядом медиків.

Крім того, в ОДА повідомили, що близько 08:00 російські окупанти обстріляли з артилерії Інженерне.

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Під ворожий удар потрапив 62-річний чоловік, який перебував на вулиці. Постраждалого доставили до лікарні з вибуховою травмою, уламковими пораненнями руки та спини. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.

Херсонобстрілросійсько-українська війна
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