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Россияне утром ударили по Херсону из артиллерии: есть пострадавшие

Алена МазуренкоВторник, 22 июля 2025, 10:23
Россияне утром ударили по Херсону из артиллерии: есть пострадавшие
иллюстративное фото: Информативная Херсонщина / Facebook

Утром 22 июля российские оккупанты обстреляли Херсон из артиллерии, несколько человек получили ранения.

Источник: Херсонская ОГА

Детали: Ориентировочно в 08:10 россияне ударили из артиллерии по Херсону.

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Из-за вражеского обстрела 54-летний мужчина получил взрывную травму, осколочные ранения ноги и грудной клетки. Пострадавшего доставили в больницу. Он получает необходимую медицинскую помощь.

В больницу также доставили 55-летнюю женщину, которая получила взрывную травму, осколочные ранения туловища, рук и ног. Пострадавшая - под наблюдением медиков.

Кроме того, в ОГА сообщили, что около 08:00 российские оккупанты обстреляли из артиллерии Инженерное.

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Под вражеский удар попал 62-летний мужчина, который находился на улице. Пострадавшего доставили в больницу со взрывной травмой, осколочными ранениями руки и спины. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Херсонобстрелроссийско-украинская война
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