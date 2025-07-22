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У Литві придбали для ЗСУ понад 2,5 тисячі дронів

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко Вівторок, 22 липня 2025, 11:39

Литовська кампанія Radarom!, яка в лютому цього року об'єднала литовський народ і компанії для надання допомоги Україні, придбала для українських Сил оборони понад дві тисячі дронів.

Джерело: LRT, "Європейська правда"

Деталі: Як зазначається, загальна сума допомоги, яку вдалося зібрати завдяки цій кампанії, вже перевищила 4,4 млн євро, а українським захисникам постачаються тисячі безпілотних літальних апаратів.

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За останніми даними, загалом було придбано 2 тисячі 609 дронів, а також внесено аванс за ще 320 литовських дронів. На виробництво литовських дронів вже витрачено 2,6 млн євро, а на обладнання для українських виробників – 1,7 млн євро. 

"Завдяки людям і компаніям Литви ми можемо зробити свій внесок у захист України, і це найголовніше. З першого дня кампанії ми тримаємо руку на пульсі, постійно стежимо за ходом процесу і звітуємо громадськості про те, як використовуються пожертви. Довіра – наша найвища цінність, тому ми зобов'язані діяти відповідально та прозоро", – заявила генеральна директорка LRT Моніка Гарбачяускайте-Будріене.

 

Дві третини всієї допомоги було виділено на литовське виробництво, а решта – на закупівлю українських дронів та обладнання. Спочатку переважали дрони українських виробників, оскільки процес їх постачання був швидшим, але зараз вже помітні результати роботи литовських виробників.

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Третя кампанія Radarom! була організована LRT у співпраці з Blue/Yellow, Laisvės TV та Stiprūs kartu з 3 по 24 лютого. Під час кампанії жителі та компанії Литви пожертвували понад 5 млн євро.

 

Також писали, що з 14 липня в Литві стартує двомісячна благодійна кампанія Dronaton, ініційована неурядовою організацією Blue/Yellow, мета якої – зібрати 1 млн євро на закупівлю дронів для українських захисників.

ЛитваЗбройні сили
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