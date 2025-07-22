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В Литве приобрели для ВСУ более 2,5 тысячи дронов

Уляна Кричковская, Алена МазуренкоВторник, 22 июля 2025, 11:39
В Литве приобрели для ВСУ более 2,5 тысячи дронов
Фото: LRT

Литовская кампания Radarom!, которая в феврале этого года объединила литовский народ и компании для оказания помощи Украине, приобрела для украинских Сил обороны более 2 тысяч дронов.

Источник: LRT, "Европейская правда"

Детали: Как отмечается, общая сумма помощи, которую удалось собрать благодаря этой кампании, уже превысила 4,4 млн евро, а украинским защитникам поставляются тысячи беспилотных летательных аппаратов.

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По последним данным, всего было приобретено 2 тысячи 609 дронов, а также внесен аванс за еще 320 литовских дронов. На производство литовских дронов уже потрачено 2,6 млн евро, а на оборудование для украинских производителей – 1,7 млн евро. 

"Благодаря людям и компаниям Литвы мы можем сделать свой вклад в защиту Украины, и это самое главное. С первого дня кампании мы держим руку на пульсе, постоянно следим за ходом процесса и отчитываемся общественности о том, как используются пожертвования. Доверие – наша высшая ценность, поэтому мы обязаны действовать ответственно и прозрачно", – заявила генеральный директор LRT Моника Гарбачяускайте-Будриене.

 
Фото: LRT

Две трети всей помощи было выделено на литовское производство, а остальное – на закупку украинских дронов и оборудования. Сначала преобладали дроны украинских производителей, поскольку процесс их поставки был быстрее, но сейчас уже заметны результаты работы литовских производителей.

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Третья кампания Radarom! была организована LRT в сотрудничестве с Blue / Yellow, Laisvės TV и Stiprūs kartu с 3 по 24 февраля. Во время кампании жители и компании Литвы пожертвовали более 5 млн евро.

Также писали, что с 14 июля в Литве стартует двухмесячная благотворительная кампания Dronaton, инициированная неправительственной организацией Blue/Yellow, цель которой – собрать 1 млн евро на закупку дронов для украинских защитников.

 
Фото: LRT

ЛитваВооруженные силы
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