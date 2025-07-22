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У відповідь на останні пакети санкцій ЄС Росія оголосила своє "покарання" для єврочиновників

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоВівторок, 22 липня 2025, 12:09
У відповідь на останні пакети санкцій ЄС Росія оголосила своє покарання для єврочиновників
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Держава-агресор Росія 22 липня заявила, що дає відповідь на останні санкційні пакети Євросоюзу, забороняючи в’їзд низці представників євроінституцій та європейських держав.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС Росії

Деталі: У зовнішньополітичному відомстві РФ зазначили, що 20 травня і 18 липня ЄС затвердив "нелегітимні" санкційні пакети проти Росії, тож російська сторона дає відповідь на ці "недружні кроки".

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"Істотно розширено список представників євроінститутів, країн-членів Євросоюзу і ряду європейських держав, що долучаються до антиросійської політики Брюсселя, яким…  заборонено в'їзд на територію нашої держави", – сказано у заяві російського МЗС.

У міністерстві деталізували, що йдеться, зокрема, про співробітників силових відомств, державних і комерційних організацій, громадян країн-членів Євросоюзу та інших західних держав, відповідальних за надання військової допомоги Києву, а також про тих, хто "підриває" територіальну цілісність Росії й організовує блокаду руху російських суден і вантажів у Балтійському морі.

Також у списку – представники євроструктур, державних органів країн ЄС та інших європейських держав, причетних до "переслідування" російських посадових осіб за "незаконні арешти і вивезення людей з українських територій".

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Крім того, у списку ті, хто займаються створенням трибуналу щодо російського керівництва, виступають за конфіскацію російських державних активів або використання прибутку від них в інтересах України, а також ті, що "відзначилися своєю русофобською риторикою".

Також РФ "покарала" депутатів країн-членів ЄС і Європарламенту, які голосували за антиросійські резолюції і законопроєкти.

Передісторія:

  • 18 липня ЄС затвердив багатостраждальний 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який довго не могли погодити через спротив Словаччини і Мальти.
  • Зокрема, пакет включає санкції проти ще 26 компаній за обхід санкцій, у тому числі 11 за межами Росії – семи компаній в Китаї (трьох у Гонконгу), чотирьох у Туреччині.
  • До пакета також увійшли санкції проти 105 суден "тіньового флоту", зниження цінової стелі на російську нафту та заходи проти банків і компаній за межами РФ, які залучені до підтримки її воєнної машини.

санкціїРосіяЄС
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