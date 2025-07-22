У відповідь на останні пакети санкцій ЄС Росія оголосила своє "покарання" для єврочиновників

Держава-агресор Росія 22 липня заявила, що дає відповідь на останні санкційні пакети Євросоюзу, забороняючи в’їзд низці представників євроінституцій та європейських держав.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС Росії

Деталі: У зовнішньополітичному відомстві РФ зазначили, що 20 травня і 18 липня ЄС затвердив "нелегітимні" санкційні пакети проти Росії, тож російська сторона дає відповідь на ці "недружні кроки".

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"Істотно розширено список представників євроінститутів, країн-членів Євросоюзу і ряду європейських держав, що долучаються до антиросійської політики Брюсселя, яким… заборонено в'їзд на територію нашої держави", – сказано у заяві російського МЗС.

У міністерстві деталізували, що йдеться, зокрема, про співробітників силових відомств, державних і комерційних організацій, громадян країн-членів Євросоюзу та інших західних держав, відповідальних за надання військової допомоги Києву, а також про тих, хто "підриває" територіальну цілісність Росії й організовує блокаду руху російських суден і вантажів у Балтійському морі.

Також у списку – представники євроструктур, державних органів країн ЄС та інших європейських держав, причетних до "переслідування" російських посадових осіб за "незаконні арешти і вивезення людей з українських територій".

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Крім того, у списку ті, хто займаються створенням трибуналу щодо російського керівництва, виступають за конфіскацію російських державних активів або використання прибутку від них в інтересах України, а також ті, що "відзначилися своєю русофобською риторикою".

Також РФ "покарала" депутатів країн-членів ЄС і Європарламенту, які голосували за антиросійські резолюції і законопроєкти.

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