Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ответ на последние пакеты санкций ЕС Россия объявила свое "наказание" для еврочиновников

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоВторник, 22 июля 2025, 12:09
В ответ на последние пакеты санкций ЕС Россия объявила свое наказание для еврочиновников
скриншот

Государство-агрессор Россия 22 июля заявило, что дает ответ на последние санкционные пакеты Евросоюза, запрещая въезд ряду представителей евроинститутов и европейских государств.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД России

Детали: Во внешнеполитическом ведомстве РФ отметили, что 20 мая и 18 июля ЕС утвердил "нелегитимные" санкционные пакеты против России, поэтому российская сторона дает ответ на эти "недружественные шаги".

Реклама:

"Существенно расширен список представителей евроинститутов, стран-членов Евросоюза и ряда европейских государств, приобщающихся к антироссийской политике Брюсселя, которым... запрещен въезд на территорию нашего государства", – сказано в заявлении российского МИДа.

В министерстве детализировали, что речь идет, в частности, о сотрудниках силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, гражданах стран-членов Евросоюза и других западных государств, ответственных за оказание военной помощи Киеву, а также о тех, кто "подрывает" территориальную целостность России и организует блокаду движения российских судов и грузов в Балтийском море.

Также в списке – представители евроструктур, государственных органов стран ЕС и других европейских государств, причастных к "преследованию" российских должностных лиц за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий".

РЕКЛАМА:

Кроме того, в списке те, кто занимаются созданием трибунала в отношении российского руководства, выступают за конфискацию российских государственных активов или использование прибыли от них в интересах Украины, а также те, кто "отличились своей русофобской риторикой".

Также РФ "наказала" депутатов стран-членов ЕС и Европарламента, которые голосовали за антироссийские резолюции и законопроекты.

Предыстория:

  • 18 июля ЕС утвердил многострадальный 18-й пакет санкций Евросоюза против России, который долго не могли согласовать из-за сопротивления Словакии и Мальты.
  • В частности, пакет включает санкции против еще 26 компаний за обход санкций, в том числе 11 за пределами России – семи компаний в Китае (трех в Гонконге), четырех в Турции.
  • В пакет также вошли санкции против 105 судов "теневого флота", снижение ценового потолка на российскую нефть и меры против банков и компаний за пределами РФ, которые вовлечены в поддержку ее военной машины.

санкцииРосcияЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Рада дала старт ликвидации независимости САП и НАБУ
Умеров возглавит делегацию для переговоров с РФ – Зеленский
Россияне проникли в Покровск – источники УП
Обновлено, видео, фотоНочная атака на Одессу: в городе бушевали пожары, в домах вылетели окна
В G7 заявили о «серьезном беспокойстве» из-за атаки на НАБУ: хотят встречи с правительством
СНБО ввел мораторий на проверки бизнеса госорганами – Зеленский
Все новости...
санкции
Британия объявила новые санкции против "теневого флота" России
Санкции ЕС против российского дизеля начнут действовать через полгода - Bloomberg
Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Балашова, Королевской и Латыниной
Последние новости
14:54
В ЕС пока не рассматривают приостановку финансирования Украины из-за действий в отношении НАБУ и САП
14:54
велоспортРемесленник против художника. 25 лет легендарной дуэли Армстронг vs Пантани на Тур де Франс
14:45
В России Госдума приняла закон о штрафах за поиск "экстремистских материалов"
14:42
Шмыгаль оценил потребность в расходах на оборону в 2026 году: вдвое больше 2025
14:36
Во время обысков избили 3 детективов НАБУ и препятствовали им снять побои – Кривонос
14:35
Прятали видеокамеру в одежде: в Ровенской области разоблачили преступную схему сдачи экзамена по ПДД
14:33
Буданов: Россия хочет потратить около $1,1 трлн на перевооружение до 2036 года
14:28
БЭБ нашло нелегальную нефтебазу: изъяло 18 миллионов и 150 тонн горючего
14:26
В Украине фиксируют значительное количество случаев кори: в ЦОС назвали основные причины
14:21
НАБУ и САП призывают президента ветировать закон о ликвидации независимости антикоррупционных органов
Все новости...
Реклама:
Реклама: