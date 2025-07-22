В ответ на последние пакеты санкций ЕС Россия объявила свое "наказание" для еврочиновников

Государство-агрессор Россия 22 июля заявило, что дает ответ на последние санкционные пакеты Евросоюза, запрещая въезд ряду представителей евроинститутов и европейских государств.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД России

Детали: Во внешнеполитическом ведомстве РФ отметили, что 20 мая и 18 июля ЕС утвердил "нелегитимные" санкционные пакеты против России, поэтому российская сторона дает ответ на эти "недружественные шаги".

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"Существенно расширен список представителей евроинститутов, стран-членов Евросоюза и ряда европейских государств, приобщающихся к антироссийской политике Брюсселя, которым... запрещен въезд на территорию нашего государства", – сказано в заявлении российского МИДа.

В министерстве детализировали, что речь идет, в частности, о сотрудниках силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, гражданах стран-членов Евросоюза и других западных государств, ответственных за оказание военной помощи Киеву, а также о тех, кто "подрывает" территориальную целостность России и организует блокаду движения российских судов и грузов в Балтийском море.

Также в списке – представители евроструктур, государственных органов стран ЕС и других европейских государств, причастных к "преследованию" российских должностных лиц за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий".

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Кроме того, в списке те, кто занимаются созданием трибунала в отношении российского руководства, выступают за конфискацию российских государственных активов или использование прибыли от них в интересах Украины, а также те, кто "отличились своей русофобской риторикой".

Также РФ "наказала" депутатов стран-членов ЕС и Европарламента, которые голосовали за антироссийские резолюции и законопроекты.

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