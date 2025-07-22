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Окупанти розстріляли цивільного на велосипеді в Торському: ЗСУ миттєво відплатили

Анастасія ПроцВівторок, 22 липня 2025, 17:59
Окупанти розстріляли цивільного на велосипеді в Торському: ЗСУ миттєво відплатили
скрин з відео

У селі Торське на Донеччині російські окупанти розстріляли місцевого жителя, який їхав на велосипеді. Бійці 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ зафіксували злочин і ліквідували трьох росіян, причетних до вбивства.

Джерело: 63 окрема механізована бригада ЗСУ

Деталі: За даними військових, окупанти свідомо розстріляли цивільного, добивши його пострілами. 

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Дослівно: "Те, що росіяни – вбивці та виродки, вже давно не секрет. Але не часто вдається зняти їхні нелюдські вчинки в прямому ефірі. Цього разу вдалося – росіяни в Торському розстріляли цивільного, причому абсолютно свідомо, з добиванням.

Суд не знадобиться – спрацювала миттєва карма".

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Деталі: Повідомляється, що українські пілоти ББС та артилеристи знищили всіх трьох окупантів, які причетні до злочину.

Донецька областьросійсько-українська війнажертви
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