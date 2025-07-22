Оккупанты расстреляли гражданского на велосипеде в Торском: ВСУ мгновенно отплатили

В селе Торское Донецкой области российские оккупанты расстреляли местного жителя, который ехал на велосипеде. Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ зафиксировали преступление и ликвидировали трех россиян, причастных к убийству.

Источник: 63 отдельная механизированная бригада ВСУ

Детали: По данным военных, оккупанты сознательно расстреляли гражданского, добив его выстрелами.

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Дословно: "То, что россияне - убийцы и уроды, уже давно не секрет. Но не часто удается снять их бесчеловечные поступки в прямом эфире. На этот раз удалось - россияне в Торском расстреляли гражданского, причем совершенно сознательно, с добиванием.

Суд не понадобится - сработала мгновенная карма".

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Детали: Сообщается, что украинские пилоты ББС и артиллеристы уничтожили всех трех оккупантов, причастных к преступлению.