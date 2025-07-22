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ЄСПЛ не став зобовʼязувати Британію розслідувати втручання Росії у Brexit

Олег Павлюк, Анастасія ПроцВівторок, 22 липня 2025, 19:41
ЄСПЛ не став зобовʼязувати Британію розслідувати втручання Росії у Brexit
Ілюстративне фото: Getty Images

Європейський суд з прав людини відхилив позов трьох ексдепутатів британського парламенту, які вимагали змусити уряд розслідувати ймовірний вплив російської дезінформації на результати референдуму щодо Brexit і парламентських виборів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Guardian

Деталі: ЄСПЛ у рішенні, оголошеному у вівторок, встановив, що країни мають "широкий простір" для визначення способів боротьби з спробами втручання у їхні вибори.

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Суд у Страсбурзі погодився, що спочатку реакція британського уряду на звинувачення Росії у втручання у голосування за вихід з ЄС у 2016 році була недостатньо, але недоліки були згодом усунені.

Там нагадали, що у Британії провели два розслідування – зокрема доповідь парламентського комітету про Росію у 2020 році – та ухвалили законодавство для протидії іноземному втручанню.

"Хоча заявники критикували ці заходи як "занадто малі та запізнілі", вони, тим не менш, здаються такими, що вирішують питання, порушені заявниками", – йдеться в ухвалі ЄСПЛ.

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Також Суд дійшов висновку, що хоча загрозу, яку становить дезінформація, не слід недооцінювати, вплив російських або інших спроб втручання на виборчий процес "важко оцінити точно".

Троє колишніх британських депутатів і противники Brexit подали позов з вимогою розслідувати втручання Росії у виборчий процес після публікації доповіді про РФ у 2020 році.

Вони стверджували, що уряд Британії та спецслужби не провели належної оцінки спроб Кремля втрутитися у голосування щодо Brexit, що, на їхню думку, є порушенням статті 3 Протоколу І Європейської конвенції з прав людини, яка стосується права на вільні вибори.

Ще у 2020 році тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і прихильник Brexit відкинув припущення про те, що на голосування про вихід з Європейського Союзу вплинуло втручання Росії.

Велика БританіяЄСПЛ
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