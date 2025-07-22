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ЕСПЧ не стал обязывать Британию расследовать вмешательство России в Brexit

Олег Павлюк, Анастасия ПроцВторник, 22 июля 2025, 19:41
ЕСПЧ не стал обязывать Британию расследовать вмешательство России в Brexit
Иллюстративное фото: Getty Images

Европейский суд по правам человека отклонил иск трех экс-депутатов британского парламента, которые требовали заставить правительство расследовать вероятное влияние российской дезинформации на результаты референдума по Brexit и парламентских выборов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian

Детали: ЕСПЧ в решении, оглашенном во вторник, установил, что страны имеют "широкое пространство" для определения способов борьбы с попытками вмешательства в их выборы.

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Суд в Страсбурге согласился, что изначально реакция британского правительства на обвинения России во вмешательстве в голосование за выход из ЕС в 2016 году была недостаточной, но недостатки были впоследствии устранены.

Там напомнили, что в Великобритании провели два расследования – в частности, доклад парламентского комитета о России в 2020 году – и приняли законодательство для противодействия иностранному вмешательству.

"Хотя заявители критиковали эти меры как "слишком малые и запоздалые", они, тем не менее, кажутся решающими вопросы, поднятые заявителями", – говорится в решении ЕСПЧ.

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Также Суд пришел к выводу, что хотя угрозу, которую представляет дезинформация, не следует недооценивать, влияние российских или других попыток вмешательства в избирательный процесс "трудно оценить точно".

Трое бывших британских депутатов и противники Brexit подали иск с требованием расследовать вмешательство России в избирательный процесс после публикации доклада о РФ в 2020 году.

Они утверждали, что правительство Великобритании и спецслужбы не провели надлежащей оценки попыток Кремля вмешаться в голосование по Brexit, что, по их мнению, является нарушением статьи 3 Протокола I Европейской конвенции по правам человека, которая касается права на свободные выборы.

Еще в 2020 году тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и сторонник Brexit отверг предположения о том, что на голосование о выходе из Европейского Союза повлияло вмешательство России.

ВеликобританияЕСПЧ
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