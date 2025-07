Віцепремʼєр Качка намагався запевнити ЄС, що закон щодо НАБУ та САП не шкодить євроінтеграції

Новий віцепрем'єр з питань євроінтеграції Тарас Качка у розмові з єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос намагався переконати Брюссель, що ухвалений Верховною Радою закон №12414 не загрожує незалежності антикорупційних органів і не суперечить зобов’язанням України перед ЄС.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Качки

Деталі: Качка розповів, що провів телефонну розмову з єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос на тлі ухвалення Верховною Радою скандального закону щодо НАБУ і САП, та що запевнив її у тому, що Україна не відвертається від принципів верховенства права та антикорупційних реформ.

Реклама:

(1) Had a phone call w/ @MartaKosEU. Confirmed 🇺🇦's commitment to the rule of law & anti-corruption. Underlined that today’s decisions @verkhovna_rada do not intend to threaten the institutional independence of NABU or SAPO. All core functions remain intact. pic.twitter.com/QyLtfPI8UA