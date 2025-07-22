Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Віцепремʼєр Качка намагався запевнити ЄС, що закон щодо НАБУ та САП не шкодить євроінтеграції

Марія Ємець, Анастасія ПроцВівторок, 22 липня 2025, 20:46
Віцепремʼєр Качка намагався запевнити ЄС, що закон щодо НАБУ та САП не шкодить євроінтеграції
фото: Тарас Качка у Х

Новий віцепрем'єр з питань євроінтеграції Тарас Качка у розмові з єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос намагався переконати Брюссель, що ухвалений Верховною Радою закон №12414 не загрожує незалежності антикорупційних органів і не суперечить зобов’язанням України перед ЄС.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Качки 

Деталі: Качка розповів, що провів телефонну розмову з єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос на тлі ухвалення Верховною Радою скандального закону щодо НАБУ і САП, та що запевнив її у тому, що Україна не відвертається від принципів верховенства права та антикорупційних реформ. 

Реклама:

"Підкреслив, що сьогоднішні рішення Верховної Ради не мають на меті поставити під загрозу інституційну незалежність НАБУ і САП. Усі їхні ключові функції залишаються недоторканними", – написав Тарас Качка.

РЕКЛАМА:

"Компромісів у питанні антикорупційних реформ не буде – Україна серйозно сприймає це. Наш порядок денний реформ і зобов’язання, пов’язані зі вступом, залишаються повністю чинними" – додав він.

Нагадаємо:

ЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, відео. оновлено в 22:27У Києві, Львові, Дніпрі та Одесі розпочались акції проти законопроєкту щодо НАБУ та САП
відеоОкупанти розстріляли цивільного на велосипеді в Торському: ЗСУ миттєво відплатили
Суд арештував керівника детективів НАБУ, якого підозрюють у зв’язках із Росією
В ЄС поки не розглядають призупинку фінансування України через дії щодо НАБУ і САП
Умєров очолить делегацію для переговорів з РФ – Зеленський
Росіяни проникли у Покровськ – джерела УП
Усі новини...
ЄС
В ЄС поки не розглядають призупинку фінансування України через дії щодо НАБУ і САП
У ЄС відреагували на ситуацію з НАБУ та САП і нагадали про умови підтримки України
У відповідь на останні пакети санкцій ЄС Росія оголосила своє "покарання" для єврочиновників
Останні новини
22:27
фото, відео. оновлено в 22:27У Києві, Львові, Дніпрі та Одесі розпочались акції проти законопроєкту щодо НАБУ та САП
22:21
текстСуверенна антикорупція. Що зміниться в роботі (не)залежних НАБУ та САП і які це матиме наслідки
22:11
футболКиївське "Динамо" розгромило мальтійський "Хамрун" у кваліфікації Ліги чемпіонів
22:02
Низка великих телеграм-каналів не написали про мітинги проти законопроєкту про НАБУ та САП
22:00
У ДТП на Донеччині загинув командир бригади "Лють" Максим Казбан
21:46
Супровід до кінця. Хто такі доули смерті, як вони працюють в Україні, і до чого тут російський слід
21:23
Помер британський музикант Оззі Осборн 
21:16
У Туреччині знову борються з масштабними лісовими пожежами
21:09
Нацбанк показав курс долара та євро на середу 23 липня
21:09
Зростають продуктивність і прибутки: вчені дослідили ефективність 4-денного робочого тижня
Усі новини...
Реклама:
Реклама: