Вице-премьер Качка пытался заверить ЕС, что закон о НАБУ и САП не вредит евроинтеграции

Новый вице-премьер по вопросам евроинтеграции Тарас Качка в разговоре с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос пытался убедить Брюссель, что принятый Верховной Радой закон №12414 не угрожает независимости антикоррупционных органов и не противоречит обязательствам Украины перед ЕС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Качки

Детали: Качка рассказал, что провел телефонный разговор с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос на фоне принятия Верховной Радой скандального закона о НАБУ и САП, и заверил ее в том, что Украина не отказывается от принципов верховенства права и антикоррупционных реформ.

(1) Had a phone call w/ @MartaKosEU. Confirmed 🇺🇦's commitment to the rule of law & anti-corruption. Underlined that today’s decisions @verkhovna_rada do not intend to threaten the institutional independence of NABU or SAPO. All core functions remain intact. pic.twitter.com/QyLtfPI8UA