Вице-премьер Качка пытался заверить ЕС, что закон о НАБУ и САП не вредит евроинтеграции
Новый вице-премьер по вопросам евроинтеграции Тарас Качка в разговоре с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос пытался убедить Брюссель, что принятый Верховной Радой закон №12414 не угрожает независимости антикоррупционных органов и не противоречит обязательствам Украины перед ЕС.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Качки
Детали: Качка рассказал, что провел телефонный разговор с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос на фоне принятия Верховной Радой скандального закона о НАБУ и САП, и заверил ее в том, что Украина не отказывается от принципов верховенства права и антикоррупционных реформ.
(1) Had a phone call w/ @MartaKosEU. Confirmed 🇺🇦's commitment to the rule of law & anti-corruption. Underlined that today’s decisions @verkhovna_rada do not intend to threaten the institutional independence of NABU or SAPO. All core functions remain intact. pic.twitter.com/QyLtfPI8UA— Taras Kachka (@taraskachka) July 22, 2025
"Компромиссов в вопросе антикоррупционных реформ не будет – Украина серьезно относится к этому. Наша повестка реформ и обязательства, связанные с вступлением, остаются в полной силе", – добавил он.
Напомним:
- Марта Кос заявила, что "серьезно обеспокоена" результатом голосования Верховной Рады за проект №12414, согласно которому НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора, и назвала это "серьезным шагом назад".
- Представитель Еврокомиссии (еще до голосования в Раде) прокомментировал, что Евросоюз обеспокоен ситуацией вокруг НАБУ и САП, но в ЕС пока не собираются поднимать вопрос о приостановке финансовой помощи Украине.
- Послы государств "Группы семи" 21 июля выразили обеспокоенность следственными действиями Службы безопасности Украины в отношении Национального антикоррупционного бюро.
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