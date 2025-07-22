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Вице-премьер Качка пытался заверить ЕС, что закон о НАБУ и САП не вредит евроинтеграции

Мария Емец, Анастасия ПроцВторник, 22 июля 2025, 20:46
Вице-премьер Качка пытался заверить ЕС, что закон о НАБУ и САП не вредит евроинтеграции
фото: Тарас Качка в Х

Новый вице-премьер по вопросам евроинтеграции Тарас Качка в разговоре с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос пытался убедить Брюссель, что принятый Верховной Радой закон №12414 не угрожает независимости антикоррупционных органов и не противоречит обязательствам Украины перед ЕС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Качки 

Детали: Качка рассказал, что провел телефонный разговор с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос на фоне принятия Верховной Радой скандального закона о НАБУ и САП, и заверил ее в том, что Украина не отказывается от принципов верховенства права и антикоррупционных реформ.

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"Компромиссов в вопросе антикоррупционных реформ не будет – Украина серьезно относится к этому. Наша повестка реформ и обязательства, связанные с вступлением, остаются в полной силе", – добавил он.

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Напомним:

ЕС
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