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У НАБУ та САП подякували українцям за підтримку на акціях протесту

Тетяна ОлійникВівторок, 22 липня 2025, 22:50
У НАБУ та САП подякували українцям за підтримку на акціях протесту
фото - уп

Колективи НАБУ та САП відреагували на акції, що пройшли ввечері 22 липня в різних містах України в знак протесту проти ухвалення законопроєкту, що фактично нівелює незалежність антикорупційних органів.

Джерело: НАБУ та САП у соцмережах

Дослівно: "Колектив НАБУ щиро вражений підтримкою, яку ми сьогодні побачили під час спонтанних заходів у багатьох містах країни. Ми вдячні кожному".

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Деталі: Там додали, що сприймають підтримку як знак довіри до інституції й зроблять усе, щоб її виправдати.

Дослівно: "Особливо вразила рішуча позиція молоді – майбутнього країни, заради якого ми працюємо. Дякуємо всім, хто вийшов.

Це додає нам сил. Ми продовжимо працювати і надалі відстоювати нашу незалежність розслідувань від втручань".

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Що передувало: 

Ветеран російсько-української війни Дмитро Козятинський закликав киян зібратися увечері вівторка на акцію протесту після ухвалення законопроєкту щодо НАБУ і САП. Акції розпочались також у Львові, Дніпрі, Одесі та Сумах.

корупціяНАБУ
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