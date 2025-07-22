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В НАБУ и САП поблагодарили украинцев за поддержку на акциях протеста

Татьяна ОлейникВторник, 22 июля 2025, 22:50
В НАБУ и САП поблагодарили украинцев за поддержку на акциях протеста
фото - уп

Коллектив НАБУ и САП отреагировал на акции, прошедшие вечером 22 июля в разных городах Украины в знак протеста против принятия законопроекта, который фактически нивелирует независимость антикоррупционных органов.

Источник: НАБУ и САП в соцсетях

Дословно: "Коллектив НАБУ искренне впечатлен поддержкой, которую мы сегодня увидели во время спонтанных мероприятий во многих городах страны. Мы благодарны каждому".

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Детали: Там добавили, что воспринимают поддержку как знак доверия к институту и сделают все, чтобы ее оправдать.

Дословно: "Особенно поразила решительная позиция молодежи – будущего страны, ради которого мы работаем. Спасибо всем, кто вышел.

Это придает нам сил. Мы продолжим работать и в дальнейшем отстаивать нашу независимость расследований от вмешательств".

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Что предшествовало:

Ветеран российско-украинской войны Дмитрий Козятинский призвал киевлян собраться вечером во вторник на акцию протеста после принятия законопроекта о НАБУ и САП. Также акции начались во Львове, Днепре, Одессе и в Сумах.  

коррупцияНАБУ
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