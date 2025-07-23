Кравченко: НАБУ не підпорядковуватиметься генпрокурору, ми будемо однією сім'єю
Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що національне антикорупційне бюро не буде підпорядковуватись генпрокурору після підписання закону про зменшення повноважень бюро.
Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Кравченка
Пряма мова: "По-перше, прийняття законів або внесення правок – це робота Верховної Ради і шановних депутатів. Ми живемо і виконуємо ті закони, які прийняті народними депутатами за весь час... Я можу відповісти, як ми будемо тепер працювати, якщо прийнятий закон буде підписаний Президентом і опублікований тощо".
Деталі: На питання, чи втратить НАБУ і САП незалежність, Кравченко відповів, що НАБУ не підпорядковуватиметься генпрокурору.
Пряма мова: "Є підозра, що втратить НАБУ і САП незалежність? Відповідно всі питання. Вони мені не підпорядковуються. НАБУ точно не підпорядковується. САП у зв'язку зі змінами, ми одна система: один орган системи органів прокуратури. САП, відповідно до Закону України "Про прокуратуру" як був так і залишається в статусі департаменту.
І ми будемо однією сім'єю. Вони будуть працювати за своїми кримінальними провадженнями, а ми – за своїми. І разом будемо один одному допомагати. НАБУ до мене не підпорядковується".
Що передувало:
- На сайті Верховної Ради 22 липня з'явилася інформація, що президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12414, який фактично підпорядковує незалежні антикорупційні органи НАБУ і САП генеральному прокурору.
- Увечері вівторка в низці міст України пройшли акції протесту після ухвалення законопроєкту, що фактично нівелює незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП.