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Кравченко: НАБУ не підпорядковуватиметься генпрокурору, ми будемо однією сім'єю

Тетяна ОлійникСереда, 23 липня 2025, 00:12
Кравченко: НАБУ не підпорядковуватиметься генпрокурору, ми будемо однією сім'єю
фото - набу

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що національне антикорупційне бюро не буде підпорядковуватись генпрокурору після підписання закону про зменшення повноважень бюро.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Кравченка

Пряма мова: "По-перше, прийняття законів або внесення правок – це робота Верховної Ради і шановних депутатів. Ми живемо і виконуємо ті закони, які прийняті народними депутатами за весь час... Я можу відповісти, як ми будемо тепер працювати, якщо прийнятий закон буде підписаний Президентом і опублікований тощо".

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Деталі: На питання, чи втратить НАБУ і САП незалежність, Кравченко відповів, що НАБУ не підпорядковуватиметься генпрокурору.

Пряма мова: "Є підозра, що втратить НАБУ і САП незалежність? Відповідно всі питання. Вони мені не підпорядковуються. НАБУ точно не підпорядковується. САП у зв'язку зі змінами, ми одна система: один орган системи органів прокуратури. САП, відповідно до Закону України "Про прокуратуру" як був так і залишається в статусі департаменту.

І ми будемо однією сім'єю. Вони будуть працювати за своїми кримінальними провадженнями, а ми – за своїми. І разом будемо один одному допомагати. НАБУ до мене не підпорядковується".

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Що передувало:

  • На сайті Верховної Ради 22 липня з'явилася інформація, що президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12414, який фактично підпорядковує незалежні антикорупційні органи НАБУ і САП генеральному прокурору.
  • Увечері вівторка в низці міст України пройшли акції протесту після ухвалення законопроєкту, що фактично нівелює незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП. 

НАБУ
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