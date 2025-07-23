Кравченко: НАБУ не підпорядковуватиметься генпрокурору, ми будемо однією сім'єю

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що національне антикорупційне бюро не буде підпорядковуватись генпрокурору після підписання закону про зменшення повноважень бюро.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Кравченка

Пряма мова: "По-перше, прийняття законів або внесення правок – це робота Верховної Ради і шановних депутатів. Ми живемо і виконуємо ті закони, які прийняті народними депутатами за весь час... Я можу відповісти, як ми будемо тепер працювати, якщо прийнятий закон буде підписаний Президентом і опублікований тощо".

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Деталі: На питання, чи втратить НАБУ і САП незалежність, Кравченко відповів, що НАБУ не підпорядковуватиметься генпрокурору.

Пряма мова: "Є підозра, що втратить НАБУ і САП незалежність? Відповідно всі питання. Вони мені не підпорядковуються. НАБУ точно не підпорядковується. САП у зв'язку зі змінами, ми одна система: один орган системи органів прокуратури. САП, відповідно до Закону України "Про прокуратуру" як був так і залишається в статусі департаменту.

І ми будемо однією сім'єю. Вони будуть працювати за своїми кримінальними провадженнями, а ми – за своїми. І разом будемо один одному допомагати. НАБУ до мене не підпорядковується".

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