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Кравченко: НАБУ не будет подчиняться генпрокурору, мы будем одной семьей

Татьяна ОлейникСреда, 23 июля 2025, 00:12
Кравченко: НАБУ не будет подчиняться генпрокурору, мы будем одной семьей
фото - набу

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что Национальное антикоррупционное бюро не будет подчиняться генпрокурору после подписания закона об уменьшении полномочий бюро.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Кравченко

Прямая речь: "Во-первых, принятие законов или внесение поправок – это работа Верховной Рады и уважаемых депутатов. Мы живем и выполняем те законы, которые приняты народными депутатами за все время... Я могу ответить, как мы будем теперь работать, если принятый закон будет подписан Президентом и опубликован и т.д.".

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Детали: На вопрос, потеряют ли НАБУ и САП независимость, Кравченко ответил, что НАБУ не будет подчиняться генпрокурору.

Прямая речь: "Есть подозрение, что НАБУ и САП потеряют независимость? Соответственно все вопросы. Они мне не подчиняются. НАБУ точно не подчиняется. САП в связи с изменениями, мы одна система: один орган системы органов прокуратуры. САП, в соответствии с Законом Украины "О прокуратуре", как был, так и остается в статусе департамента.

И мы будем одной семьей. Они будут работать по своим уголовным производствам, а мы – по своим. И вместе будем друг другу помогать. НАБУ мне не подчиняется".

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Что предшествовало: 

  • На сайте Верховной Рады 22 июля появилась информация, что президент Владимир Зеленский подписал законопроект №12414, фактически подчиняющий независимые антикоррупционные органы НАБУ и САП генеральному прокурору.
  • Вечером во вторник в ряде городов Украины прошли акции протеста после принятия законопроекта, который фактически нивелирует независимость антикоррупционных органов НАБУ и САП. 

НАБУ
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