Пожежі і перебої з електрикою: армія РФ атакувала Сумщину і Кривий Ріг
Ввечері 22 липня та в ніч проти 23 липня на Сумщині і в Кривому Розі пролунали вибухи.
Джерело: суспільний мовник "Суспільне", голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, голова Сумської ОВА Олег Григоров
Деталі: З вечора 22 липня "Суспільне" повідомляло про вибухи в Сумах. А також про перебої з електрикою в деяких районах міста.
Також Вілкул інформував про "масовий наліт "Шахедів" на Кривий Ріг.
Пізніше Григоров зазначив, що вночі ворог продовжив атаки на цивільну інфраструктуру Сумщини.
Пряма мова Григорова: "Внаслідок російських ударів по критичній інфраструктурі знеструмлено частину споживачів Сумського району.
На резервне живлення перейшли медичні заклади та інші важливі об’єкти".
Пряма мова Вілкула: "Влучання Шахедів у декількох місцях, у тому числі – підприємство, приватні будинки.
Триває аварійно-рятувальна операція, йде гасіння пожежі".