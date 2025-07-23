Пожежі і перебої з електрикою: армія РФ атакувала Сумщину і Кривий Ріг

Ввечері 22 липня та в ніч проти 23 липня на Сумщині і в Кривому Розі пролунали вибухи.

Джерело: суспільний мовник "Суспільне", голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, голова Сумської ОВА Олег Григоров

Деталі: З вечора 22 липня "Суспільне" повідомляло про вибухи в Сумах. А також про перебої з електрикою в деяких районах міста.

Реклама:

Також Вілкул інформував про "масовий наліт "Шахедів" на Кривий Ріг.

Пізніше Григоров зазначив, що вночі ворог продовжив атаки на цивільну інфраструктуру Сумщини.

Пряма мова Григорова: "Внаслідок російських ударів по критичній інфраструктурі знеструмлено частину споживачів Сумського району.

РЕКЛАМА:

На резервне живлення перейшли медичні заклади та інші важливі об’єкти".

Пряма мова Вілкула: "Влучання Шахедів у декількох місцях, у тому числі – підприємство, приватні будинки.

Триває аварійно-рятувальна операція, йде гасіння пожежі".