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Пожежі і перебої з електрикою: армія РФ атакувала Сумщину і Кривий Ріг

Ольга Глущенко Середа, 23 липня 2025, 01:16
Пожежі і перебої з електрикою: армія РФ атакувала Сумщину і Кривий Ріг
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Ввечері 22 липня та в ніч проти 23 липня на Сумщині і в Кривому Розі пролунали вибухи.

Джерело: суспільний мовник "Суспільне", голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, голова Сумської ОВА Олег Григоров

Деталі: З вечора 22 липня "Суспільне" повідомляло про вибухи в Сумах. А також про перебої з електрикою в деяких районах міста.

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Також Вілкул інформував про "масовий наліт "Шахедів" на Кривий Ріг.

Пізніше Григоров зазначив, що вночі ворог продовжив атаки на цивільну інфраструктуру Сумщини.

Пряма мова Григорова: "Внаслідок російських ударів по критичній інфраструктурі знеструмлено частину споживачів Сумського району.

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На резервне живлення перейшли медичні заклади та інші важливі об’єкти".

Пряма мова Вілкула: "Влучання Шахедів у декількох місцях, у тому числі – підприємство, приватні будинки.

Триває аварійно-рятувальна операція, йде гасіння пожежі".

Кривий РігСумська областьросійсько-українська війна
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