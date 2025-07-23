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Пожары и перебои с электричеством: армия РФ атаковала Сумскую область и Кривой Рог

Ольга ГлущенкоСреда, 23 июля 2025, 01:16
Пожары и перебои с электричеством: армия РФ атаковала Сумскую область и Кривой Рог
ВЗРЫВ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Вечером 22 июля и в ночь на 23 июля в Сумской области и в Кривом Роге прогремели взрывы.

Источник: общественное вещание "Суспільне", глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, глава Сумской ОВА Олег Григоров

Детали: С вечера 22 июля "Суспільне" сообщало о взрывах в Сумах. А также о перебоях с электричеством в некоторых районах города.

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Также Вилкул информировал о "массовом налете "Шахедов" на Кривой Рог.

Позже Григоров отметил, что ночью враг продолжил атаки на гражданскую инфраструктуру Сумщины.

Прямая речь Григорова: "В результате российских ударов по критической инфраструктуре обесточена часть потребителей Сумского района.

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На резервное питание перешли медицинские учреждения и другие важные объекты".

Прямая речь Вилкула: "Попадания Шахедов в нескольких местах, в том числе – предприятие, частные дома.

Продолжается аварийно-спасательная операция, идет тушение пожара".

Кривой РогСумская областьроссийско-украинская война
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