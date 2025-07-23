Зеленський у зверненні торкнувся скандальної теми НАБУ і САП, але не згадав про протести
У нічному зверненні президент України Володимир Зеленський не прокоментував підписання закону про обмеження для НАБУ і САП, а також пов’язані з ним протести.
Джерело: нічне звернення Зеленського
Пряма мова Зеленського: "Говорив із керівником НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Олександром Клименком, Генеральним прокурором Русланом Кравченком, головою Служби безпеки України Василем Малюком – різні виклики. Ми все це обговорили.
Антикорупційна інфраструктура працюватиме. Тільки без російських впливів – від цього треба все очистити. І справедливості має стати більше.
Звісно, що НАБУ і САП будуть працювати. І важливо, що Генеральний прокурор налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону. І це те, що дійсно потрібно для України. Справи, які лежали, мають розслідуватись".
Деталі: Зеленський також зазначив про забезпечення в Україні "невідворотності покарання", і щоб "суспільство це бачило".
Пряма мова: "І ще щоб не було жодних фейків та інформаційних спекуляцій".
Деталі: На сайті ОП та соцмережах президента Володимира Зеленського довгий час була відсутня будь-яка реакція на скандальний законопроєкт, який підтримала Рада. Так, очільники НАБУ і САП закликали президента не підписувати документ.
У великих містах України сотні людей влаштувати акції, вимагаючи ветувати законопроєкт. Протести відбулися у Києві неподалік від будівлі Офісу президента, у Львові, Одесі, Дніпрі.
Ніхто з команди президента ніяк не коментував законопроєкт №12414 українським журналістам. Понад 10 годин з моменту голосування у Раді у ЗМІ була відсутня позиція ОП і Зеленського щодо закону, який обмежує діяльність незалежність антикорупційних органів.
Правоохоронці попередили, що будуть діяти згідно закону щодо активістів, які зібралися у центрі Києві, після початку комендантської години.
Останнє повідомлення Зеленського перед коментарем щодо діяльності НАБУ, САП та ОГП було опубліковане о 18.31 22 липня і стосувалося воно вручення сертифікатів на отримання квартир рідним загиблих на війні Героїв України.
Що передувало:
- На сайті Верховної Ради 22 липня з'явилася інформація, що президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12414, який фактично підпорядковує незалежні антикорупційні органи НАБУ і САП генеральному прокурору.
- Увечері вівторка в низці міст України пройшли акції протесту після ухвалення законопроєкту, що фактично нівелює незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП.