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Зеленський у зверненні торкнувся скандальної теми НАБУ і САП, але не згадав про протести

Альона Мазуренко , Ольга Глущенко Середа, 23 липня 2025, 01:36
Зеленський у зверненні торкнувся скандальної теми НАБУ і САП, але не згадав про протести
Володимир Зеленський, фото: ОП

У нічному зверненні президент України Володимир Зеленський не прокоментував підписання закону про обмеження для НАБУ і САП, а також пов’язані з ним протести.

Джерело: нічне звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Говорив із керівником НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Олександром Клименком, Генеральним прокурором Русланом Кравченком, головою Служби безпеки України Василем Малюком – різні виклики. Ми все це обговорили.

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Антикорупційна інфраструктура працюватиме. Тільки без російських впливів – від цього треба все очистити. І справедливості має стати більше.

Звісно, що НАБУ і САП будуть працювати. І важливо, що Генеральний прокурор налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону. І це те, що дійсно потрібно для України. Справи, які лежали, мають розслідуватись".

Деталі: Зеленський також зазначив про забезпечення в Україні "невідворотності покарання", і щоб "суспільство це бачило".

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Пряма мова: "І ще щоб не було жодних фейків та інформаційних спекуляцій".

Деталі: На сайті ОП та соцмережах президента Володимира Зеленського довгий час була відсутня будь-яка реакція на скандальний законопроєкт, який підтримала Рада. Так, очільники НАБУ і САП закликали президента не підписувати документ.

У великих містах України сотні людей влаштувати акції, вимагаючи ветувати законопроєкт. Протести відбулися у Києві неподалік від будівлі Офісу президента, у Львові, Одесі, Дніпрі.

Ніхто з команди президента ніяк не коментував законопроєкт №12414 українським журналістам. Понад 10 годин з моменту голосування у Раді у ЗМІ була відсутня позиція ОП і Зеленського щодо закону, який обмежує діяльність незалежність антикорупційних органів.

Правоохоронці попередили, що будуть діяти згідно закону щодо активістів, які зібралися у центрі Києві, після початку комендантської години.

Останнє повідомлення Зеленського перед коментарем щодо діяльності НАБУ, САП та ОГП було опубліковане о 18.31 22 липня і стосувалося воно вручення сертифікатів на отримання квартир рідним загиблих на війні Героїв України.

Що передувало:

  • На сайті Верховної Ради 22 липня з'явилася інформація, що президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12414, який фактично підпорядковує незалежні антикорупційні органи НАБУ і САП генеральному прокурору.
  • Увечері вівторка в низці міст України пройшли акції протесту після ухвалення законопроєкту, що фактично нівелює незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП. 

ЗеленськийНАБУАнтикорупційна прокуратура
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