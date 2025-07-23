Зеленский в обращении затронул скандальную тему НАБУ и САП, но не упомянул о протестах

В ночном обращении президент Украины Владимир Зеленский не прокомментировал подписание закона об ограничениях для НАБУ и САП, а также связанные с ним протесты.

Источник: ночное обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Говорил с руководителем НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Александром Клименко, Генеральным прокурором Русланом Кравченко, главой Службы безопасности Украины Василием Малюком – разные вызовы. Мы все это обсудили.

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Антикоррупционная инфраструктура будет работать. Только без российского влияния – от этого нужно все очистить. И справедливости должно стать больше.

Конечно, НАБУ и САП будут работать. И важно, что Генеральный прокурор настроен на то, чтобы в Украине реально обеспечивалась неотвратимость наказания для тех, кто идет против закона. И это то, что действительно нужно для Украины. Дела, которые лежали, должны быть расследованы".

Детали: Зеленский также отметил об обеспечении в Украине "неотвратимости наказания" и о том, чтобы "общество это видела".

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Прямая речь: "И еще чтобы не было никаких фейков и информационных спекуляций".

Детали: На сайте ОП и в соцсетях президента Владимира Зеленского долгое время отсутствовала какая-либо реакция на скандальный законопроект, который поддержала Рада. Так, руководители НАБУ и САП призвали президента не подписывать документ.

В крупных городах Украины сотни людей устроили акции, требуя ветировать законопроект. Протесты прошли в Киеве недалеко от здания Офиса президента, во Львове, Одессе, Днепре.

Никто из команды президента никак не комментировал законопроект №12414 украинским журналистам. Более 10 часов с момента голосования в Раде в СМИ отсутствовала позиция ОП и Зеленского по закону, который ограничивает деятельность и независимость антикоррупционных органов.

Правоохранители предупредили, что будут действовать согласно закону в отношении активистов, собравшихся в центре Киева, после начала комендантского часа.

Последнее сообщение Зеленского перед комментарием о деятельности НАБУ, САП и ОГП было опубликовано в 18.31 22 июля и касалось вручения сертификатов на получение квартир родственникам погибших на войне Героев Украины.

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