Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський заявив про контракти на дрони-перехоплювачі на понад 3 млрд грн

Ольга Глущенко Середа, 23 липня 2025, 04:08
Зеленський заявив про контракти на дрони-перехоплювачі на понад 3 млрд грн
ілюстративне фото, генштаб

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна уклала ще чотири контракти на дрони-перехоплювачі на суму понад 3 мільярди гривень.

Джерело: нічне звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Були важливі рішення для нашого захисту, щоб дати більше безпеки нашим містам і нашим громадам.

Реклама:

Є нові контракти на дрони-перехоплювачі, і це на додачу до вже викуплених нами обсягів на виробництво дронів, зокрема в партнерів.

Ще чотири значних контракти на більш ніж 3 мільярди гривень".

Деталі: Зеленський заначив, що питанням збільшення кількості захисних дронів займаються військові та міністерства, зокрема міністр оборони Денис Шмигаль і перший віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров.

РЕКЛАМА:

Президент додав, що також відбувається "необхідне контрактування на дрони для фронту", а також що буде продовжена програма дипстрайків.

Нагадаємо: Раніше Зеленський заявляв, що дрони-перехоплювачі показують себе у роботі "особливо добре".

безпілотникиросійсько-українська війнаЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський у зверненні торкнувся скандальної теми НАБУ і САП, але не згадав про протести
оновленоЗеленський підписав скандальний закон, який обмежує незалежність НАБУ і САП
У ДТП на Донеччині загинув командир бригади "Лють" Максим Казбан
відеоОкупанти розстріляли цивільного на велосипеді в Торському: ЗСУ миттєво відплатили
Суд арештував керівника детективів НАБУ, якого підозрюють у зв’язках із Росією
В ЄС поки не розглядають призупинку фінансування України через дії щодо НАБУ і САП
Усі новини...
безпілотники
ГУР показало "начинку" нового російського дрона для пошуку та перевантаження української ППО
Україну атакувало понад 40 російських дронів: є влучання у 3 локаціях
Окупанти ударами по Дніпропетровщині пошкодили держпідприємство і об’єкти інфраструктури
Останні новини
04:08
Зеленський заявив про контракти на дрони-перехоплювачі на понад 3 млрд грн
03:18
Patriot для України: Пентагон веде переговори з окремими країнами – ЗМІ
02:56
Генштаб: За минулу добу на фронті – понад 130 бойових зіткнень
02:18
Генпрокурор розповів деталі про обшуки у працівників НАБУ
01:36
Зеленський у зверненні торкнувся скандальної теми НАБУ і САП, але не згадав про протести
01:16
Пожежі і перебої з електрикою: армія РФ атакувала Сумщину і Кривий Ріг
00:42
Кравченко заявив, що не забиратиме справу Чернишова у САП
00:22
Внутрішні суперечності варто вирішувати шляхом відкритого діалогу – Буданов
00:12
Кравченко: НАБУ не підпорядковуватиметься генпрокурору, ми будемо однією сім'єю
23:56
Малюк заступився за закон щодо НАБУ і САП: Ніхто їх не ліквідовує – це повернення до Конституції
Усі новини...
Реклама:
Реклама: