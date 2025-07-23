Зеленський заявив про контракти на дрони-перехоплювачі на понад 3 млрд грн

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна уклала ще чотири контракти на дрони-перехоплювачі на суму понад 3 мільярди гривень.

Джерело: нічне звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Були важливі рішення для нашого захисту, щоб дати більше безпеки нашим містам і нашим громадам.

Реклама:

Є нові контракти на дрони-перехоплювачі, і це на додачу до вже викуплених нами обсягів на виробництво дронів, зокрема в партнерів.

Ще чотири значних контракти на більш ніж 3 мільярди гривень".

Деталі: Зеленський заначив, що питанням збільшення кількості захисних дронів займаються військові та міністерства, зокрема міністр оборони Денис Шмигаль і перший віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров.

РЕКЛАМА:

Президент додав, що також відбувається "необхідне контрактування на дрони для фронту", а також що буде продовжена програма дипстрайків.

Нагадаємо: Раніше Зеленський заявляв, що дрони-перехоплювачі показують себе у роботі "особливо добре".