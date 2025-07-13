Зеленський: Дрони-перехоплювачі показують себе особливо добре

Президент Володимир Зеленський заявив, що дрони-перехоплювачі показують себе у роботі "особливо добре".

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова Зеленського: "Є хороші результати роботи сил ППО. Особливо добре показують себе дрони-перехоплювачі – вже сотні збиттів російсько-іранських "Шахедів" за цей тиждень.

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І кожна зустріч із партнерами на цьому тижні була про масштабування цієї технології".

Деталі: Президент заявив, що "Шахеди" – це один із російських способів затягувати війну.

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Влада повідомила, що за сім днів РФ запустила по Україні понад 1800 дронів, більш ніж 1200 керованих авіабомб і 83 ракети різних типів.

Нагадаємо: Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у ніч на 13 квітня всього "до 40" ударних безпілотників запустила Росія по Україні – з них 20 збили, ще стільки ж влучили у п’яти локаціях.