Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Дрони-перехоплювачі показують себе особливо добре

Роман ПетренкоНеділя, 13 липня 2025, 12:22
Зеленський: Дрони-перехоплювачі показують себе особливо добре
ілюстративне фото, генштаб

Президент Володимир Зеленський заявив, що дрони-перехоплювачі показують себе у роботі "особливо добре".

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова Зеленського: "Є хороші результати роботи сил ППО. Особливо добре показують себе дрони-перехоплювачі – вже сотні збиттів російсько-іранських "Шахедів" за цей тиждень.

Реклама:

І кожна зустріч із партнерами на цьому тижні була про масштабування цієї технології".

Деталі: Президент заявив, що "Шахеди" – це один із російських способів затягувати війну.

РЕКЛАМА:

Влада повідомила, що за сім днів РФ запустила по Україні понад 1800 дронів, більш ніж 1200 керованих авіабомб і 83 ракети різних типів.

Нагадаємо: Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у ніч на 13 квітня всього "до 40" ударних безпілотників запустила Росія по Україні – з них 20 збили, ще стільки ж влучили у п’яти локаціях.

Зеленськийбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоЗеленський: Дрони-перехоплювачі показують себе особливо добре
відеоСБУ заявила про ліквідацію російських агентів, які убили її полковника у Києві
Повітряні сили зафіксували 20 влучань російських "Шахедів" у п'яти локаціях
CBS News: Трамп може надати Україні нове фінансування
Зеленський розповів, чого очікує від Верховної Ради наступного тижня
Зеленський після наради з Умєровим анонсував зміни в державних інституціях
Усі новини...
КНДР могла поставити Росії 12 млн снарядів калібру 152 мм – розвідка Південної Кореї
Ще 4 цивільних вбиті та 13 поранені на Донеччині та Херсонщині
На румунському пляжі виявили уламок безпілотника
Росіяни зруйнували навчальний заклад на Дніпропетровщині
Останні новини
13:22
Іран готовий відновити ядерні переговори зі США в обмін на гарантії безпеки
13:12
РФ атакувала КАБами село на Дніпропетровщині: загинула жінка
13:03
Дефіцит бюджету з витратами на оборону 5% ВВП складав би 0,2% – Марченко
12:58
На Тернопільщині підліток виліз на пам’ятник герою Небесної Сотні: поліція обіцяє покарання
12:52
WP: Держдепартамент США звільняє всіх працівників офісу з питань клімату
12:41
Спортивна історія дня. Король у шоломі: епоха Альберто Аскарі у Формулі-1
12:41
Європейці підтримують повернення Британії до ЄС, але без старих привілеїв – опитування
12:22
відеоЗеленський: Дрони-перехоплювачі показують себе особливо добре
11:55
У США звільнили десятки слідчих, які вели справи проти Трампа – ЗМІ
11:39
На Харківщині через негоду 30 тисяч споживачів залишились без світла
Усі новини...
Реклама:
Реклама: