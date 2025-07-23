Зеленский заявил о контрактах на дроны-перехватчики на сумму более 3 млрд грн

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заключила еще четыре контракта на дроны-перехватчики на сумму более 3 миллиардов гривен.

Источник: ночное обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Были важные решения для нашей защиты, чтобы обеспечить большую безопасность нашим городам и нашим общинам.

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Есть новые контракты на дроны-перехватчики, и это в дополнение к уже выкупленным нами объемам на производство дронов, в частности у партнеров.

Еще четыре значительных контракта на более чем 3 миллиарда гривен".

Детали: Зеленский отметил, что вопросом увеличения количества защитных дронов занимаются военные и министерства, в частности министр обороны Денис Шмыгаль и первый вице-премьер-министр Михаил Федоров.

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Президент добавил, что также происходит "необходимое контрактирование на дроны для фронта", а также что будет продолжена программа дипстрайков.

Напомним: Раньше Зеленский заявил, что дроны-перехватчики показывают себя в работе "особенно хорошо".