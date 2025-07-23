Якщо не порушується закон, чому б і ні – Кравченко про акції протесту

Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що не проти акцій протесту проти ухвалення законопроєкту про НАБУ і САП, якщо ті не порушуватимуть закон.

Джерело: Кравченко під час брифінгу, цитує "Укрінформ"

Деталі: Відповідаючи на запитання журналіста, як Кравченко ставиться до акцій протесту проти ухвалення закону про зменшення незалежності НАБУ і САП, генпрокурор відповів: "Якщо не порушується закон, чому б і ні".

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