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Якщо не порушується закон, чому б і ні – Кравченко про акції протесту

Середа, 23 липня 2025, 05:32

Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що не проти акцій протесту проти ухвалення законопроєкту про НАБУ і САП, якщо ті не порушуватимуть закон.

Джерело: Кравченко під час брифінгу, цитує "Укрінформ"

Деталі: Відповідаючи на запитання журналіста, як Кравченко ставиться до акцій протесту проти ухвалення закону про зменшення незалежності НАБУ і САП, генпрокурор відповів: "Якщо не порушується закон, чому б і ні".

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Що передувало:

  • На сайті Верховної Ради 22 липня з'явилася інформація, що президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12414, який фактично підпорядковує незалежні антикорупційні органи НАБУ і САП генеральному прокурору.
  • Увечері вівторка в низці міст України пройшли акції протесту після ухвалення законопроєкту, що фактично нівелює незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП. 

ЗеленськийНАБУАнтикорупційна прокуратура
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