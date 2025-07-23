Если закон не нарушается, почему бы и нет – Кравченко об акциях протеста
Среда, 23 июля 2025, 05:32
Генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что не против акций протеста против принятия законопроекта о НАБУ и САП, если те не будут нарушать закон.
Источник: Кравченко во время брифинга, цитирует "Укринформ"
Детали: Отвечая на вопрос журналиста, как Кравченко относится к акциям протеста против принятия закона об уменьшении независимости НАБУ и САП, генпрокурор ответил: "Если не нарушается закон, почему бы и нет".
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Что предшествовало:
- На сайте Верховной Рады 22 июля появилась информация, что президент Владимир Зеленский подписал законопроект №12414, фактически подчиняющий независимые антикоррупционные органы НАБУ и САП генеральному прокурору.
- Вечером во вторник в ряде городов Украины прошли акции протеста после принятия законопроекта, который фактически нивелирует независимость антикоррупционных органов НАБУ и САП.