Если закон не нарушается, почему бы и нет – Кравченко об акциях протеста

Генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что не против акций протеста против принятия законопроекта о НАБУ и САП, если те не будут нарушать закон.

Источник: Кравченко во время брифинга, цитирует "Укринформ"

Детали: Отвечая на вопрос журналиста, как Кравченко относится к акциям протеста против принятия закона об уменьшении независимости НАБУ и САП, генпрокурор ответил: "Если не нарушается закон, почему бы и нет".

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