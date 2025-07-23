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У війні проти України РФ втратила ще 970 військових

Ольга Глущенко Середа, 23 липня 2025, 06:48
У війні проти України РФ втратила ще 970 військових
ілюстративне фото: Генштаб

За минулу добу у війні проти України Росія втратила ще 970 військових.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.07.25 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 1045220 (+970) осіб

танків – 11041 (+3) од.

бойових броньованих машин – 23037 (+2) од.

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артилерійських систем – 30722 (+42) од.

РСЗВ  – 1446 (+1) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 47552 (+115) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 56041 (+88) од.

втрати у війніросійсько-українська війнаРосія
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