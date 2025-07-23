Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В войне против Украины РФ потеряла еще 970 военных

Ольга ГлущенкоСреда, 23 июля 2025, 06:48
В войне против Украины РФ потеряла еще 970 военных
иллюстративное фото: Генштаб

За прошедшие сутки в войне против Украины Россия потеряла еще 970 военных.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.07.25 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 1045220 (+970) человек
  • танков – 11041 (+3) ед.
  • боевых бронированных машин – 23037 (+2) ед.
  • артиллерийских систем – 30722 (+42) ед.
  • РСЗО – 1446 (+1) ед.
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 47552 (+115) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 56041 (+88) ед.

потери в войнероссийско-украинская войнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото В Киеве мужчина стрелял по автомобилю во дворе дома, его задержали – полиция
Зеленский в обращении затронул скандальную тему НАБУ и САП, но не упомянул о протестах
обновленоЗеленский подписал скандальный закон, ограничивающий независимость НАБУ и САП
В ДТП в Донецкой области погиб командир бригады "Ярость" Максим Казбан
видеоОккупанты расстреляли гражданского на велосипеде в Торском: ВСУ мгновенно отплатили
Суд арестовал руководителя детективов НАБУ, которого подозревают в связях с Россией
Все новости...
потери в войне
Потери РФ за сутки выросли еще на тысячу человек – Генштаб
Силы обороны поразили ряд целей в Белгородской области РФ
ВСУ за сутки отминусовали еще 1 170 оккупантов
Последние новости
08:25
фото В Киеве мужчина стрелял по автомобилю во дворе дома, его задержали – полиция
08:24
На фронте 167 столкновений с врагом, из них 74 на Покровском направлении – Генштаб
07:53
Госдеп США обвинил ЕС в "орвелевской" цензуре из-за регулирования соцсетей
07:46
фото Российские дроны попали на Днепропетровщине: бушевали пожары, повреждены дома, школа
07:13
фото Оккупанты ударили беспилотниками по Великому Бурлуку: горел рынок, пострадала женщина
06:48
В войне против Украины РФ потеряла еще 970 военных
05:32
Если закон не нарушается, почему бы и нет – Кравченко об акциях протеста
04:08
Зеленский заявил о контрактах на дроны-перехватчики на сумму более 3 млрд грн
03:18
Patriot для Украины: Пентагон ведет переговоры с отдельными странами – СМИ
02:56
Генштаб: За прошедшие сутки на фронте – более 130 боевых столкновений
Все новости...
Реклама:
Реклама: