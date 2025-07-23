В войне против Украины РФ потеряла еще 970 военных
Среда, 23 июля 2025, 06:48
За прошедшие сутки в войне против Украины Россия потеряла еще 970 военных.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.07.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 1045220 (+970) человек
- танков – 11041 (+3) ед.
- боевых бронированных машин – 23037 (+2) ед.
- артиллерийских систем – 30722 (+42) ед.
- РСЗО – 1446 (+1) ед.
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 47552 (+115) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 56041 (+88) ед.