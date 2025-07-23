Окупанти вдарили безпілотниками по Великому Бурлуку: горів ринок, постраждала жінка  

Одна людина постраждала та горів ринок внаслідок російської атаки безпілотниками по селищу Великий Бурлук на Харківщині увечері 22 липня.

Джерело: ДСНС в Telegram

Дослівно служба: "Увечері 22 липня армія РФ завдала удару безпілотниками по території ринку у селищі Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок влучань виникла пожежа торговельних павільйонів на площі близько 500 кв. м., яку ліквідували вогнеборці".

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Фото ДСНС

Деталі: Також пошкоджено будівлю поштового відділення та інші торговельні об’єкти.

фото ДСНС

У постраждалої жінки діагностували гостру реакцію на стрес.