Оккупанты ударили беспилотниками по Великому Бурлуку: горел рынок, пострадала женщина

Один человек пострадал и горел рынок в результате российской атаки беспилотниками по поселку Великий Бурлук в Харьковской области вечером 22 июля.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно служба: "Вечером 22 июля армия РФ нанесла удар беспилотниками по территории рынка в поселке Великий Бурлук Купянского района. В результате попаданий возник пожар торговых павильонов на площади около 500 кв. м., который ликвидировали пожарные".

Реклама:

Фото ГСЧС

Детали: Также повреждено здание почтового отделения и другие торговые объекты.

фото ГСЧС

У пострадавшей женщины диагностировали острую реакцию на стресс.