Оккупанты ударили беспилотниками по Великому Бурлуку: горел рынок, пострадала женщина
Среда, 23 июля 2025, 07:13
Один человек пострадал и горел рынок в результате российской атаки беспилотниками по поселку Великий Бурлук в Харьковской области вечером 22 июля.
Источник: ГСЧС в Telegram
Дословно служба: "Вечером 22 июля армия РФ нанесла удар беспилотниками по территории рынка в поселке Великий Бурлук Купянского района. В результате попаданий возник пожар торговых павильонов на площади около 500 кв. м., который ликвидировали пожарные".
Реклама:
Детали: Также повреждено здание почтового отделения и другие торговые объекты.
У пострадавшей женщины диагностировали острую реакцию на стресс.