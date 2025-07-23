Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты ударили беспилотниками по Великому Бурлуку: горел рынок, пострадала женщина

Ирина БалачукСреда, 23 июля 2025, 07:13
Оккупанты ударили беспилотниками по Великому Бурлуку: горел рынок, пострадала женщина
Фото ГСЧС

Один человек пострадал и горел рынок в результате российской атаки беспилотниками по поселку Великий Бурлук в Харьковской области вечером 22 июля.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно служба: "Вечером 22 июля армия РФ нанесла удар беспилотниками по территории рынка в поселке Великий Бурлук Купянского района. В результате попаданий возник пожар торговых павильонов на площади около 500 кв. м., который ликвидировали пожарные".

Реклама:
 
Фото ГСЧС

Детали: Также повреждено здание почтового отделения и другие торговые объекты.

 
фото ГСЧС

У пострадавшей женщины диагностировали острую реакцию на стресс.

 
фото ГСЧС

Харьковская областьбеспилотникипожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото В Киеве мужчина стрелял по автомобилю во дворе дома, его задержали – полиция
Зеленский в обращении затронул скандальную тему НАБУ и САП, но не упомянул о протестах
обновленоЗеленский подписал скандальный закон, ограничивающий независимость НАБУ и САП
В ДТП в Донецкой области погиб командир бригады "Ярость" Максим Казбан
видеоОккупанты расстреляли гражданского на велосипеде в Торском: ВСУ мгновенно отплатили
Суд арестовал руководителя детективов НАБУ, которого подозревают в связях с Россией
Все новости...
Харьковская область
На Харьковщине мужчина ворвался в помещение ТЦК и ударил правоохранителя – полиция
В Купянском районе от вражеских авиаударов пострадали 6 гражданских
Харьковская область: от российских обстрелов ранены 6 человек
Последние новости
09:31
Аудит уголовных производств: закрыто уже 7 тысяч из 21 тысячи дел – Кравченко
09:23
Трамп объявил о "масштабном" торговом соглашении с Японией
09:21
текстСуверенная антикоррупция. Что изменится в работе (не)зависимых НАБУ и САП и какие это будет иметь последствия
09:16
Россия атаковала Украину 71 дроном: 26 из них попали
09:02
колонкаВалерий Пекарь о событиях 22 июля: Только демократия и европейский выбор дают нам шанс на победу
08:59
Фон дер Ляйен: Фотографии из сектора Газа невыносимы
08:49
Россияне убили женщину в Херсоне, еще один мужчина ранен
08:42
футболВыехали на невынужденных ошибках соперника: как киевское "Динамо" начало поход в Лигу чемпионов
08:37
Министр энергетики США назвал санкции против нефти РФ "реальной возможностью"
08:25
фото В Киеве мужчина стрелял по автомобилю во дворе дома, его задержали – полиция
Все новости...
Реклама:
Реклама: