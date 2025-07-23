Російські дрони влучили на Дніпропетровщині: вирували пожежі, пошкоджено будинки, школу

Дніпропетровщина пережила чергову нічну атаку безпілотниками – у Кривому Розі зафіксували влучання, вирували пожежі, пошкоджено житлові будинки, приватне та промислове підприємства, школу.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "Вночі область пережила чергову атаку БпЛА. 8 безпілотників, за даними ПвК, захисники неба збили. Втім, сталися й влучання. У Кривому Розі частково зруйнований приватний будинок, ще 4 – пошкоджені. Зайнялися будівля, що не експлуатувалася, приватне підприємство і сонячні панелі – вогонь загасили. Понівечене й промислове підприємство".

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Деталі: Дісталося і Синельниківському району – там побите фермерське господарство та потрощена сільськогосподарська техніка (трактори і комбайни).



Крім того, через російський удар вирувала пожежа, понівечені магазин, амбулаторія, спортзал, школа, заклад культури і адмінбудівля.



Нікопольський район загарбники обстрілювали з важкої артилерії – гучно було в Марганецькій і Покровській громадах. Там пошкоджено 2 приватні будинки.

