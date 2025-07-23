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Российские дроны попали на Днепропетровщине: бушевали пожары, повреждены дома, школа

Ирина БалачукСреда, 23 июля 2025, 07:46
Российские дроны попали на Днепропетровщине: бушевали пожары, повреждены дома, школа
Последствия российской атаки в Кривом Роге. Фото из Telegram Сергея Лысака

Днепропетровская область пережила очередную ночную атаку беспилотниками – в Кривом Роге зафиксировали попадания, бушевали пожары, повреждены жилые дома, частное и промышленное предприятия, школа.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Ночью область пережила очередную атаку БпЛА. 8 беспилотников, по данным ВК, защитники неба сбили. Впрочем, были и попадания. В Кривом Роге частично разрушен частный дом, еще 4 – повреждены. Загорелись не эксплуатируемое здание, частное предприятие и солнечные панели – огонь потушили. Повреждено и промышленное предприятие".

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Детали: Досталось и Синельниковскому району – там разбито фермерское хозяйство и повреждена сельскохозяйственная техника (тракторы и комбайны).

Кроме того, из-за российского удара бушевал пожар, повреждены магазин, амбулатория, спортзал, школа, учреждение культуры и административное здание.

Никопольский район захватчики обстреливали из тяжелой артиллерии – громко было в Марганецкой и Покровской общинах. Там повреждены 2 частных дома.

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Днепропетровская областьКривой Рогбеспилотникипожар
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