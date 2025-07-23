На фронті 167 зіткнень з ворогом, з них 74 на Покровському напрямку – Генштаб

Протягом минулої доби на фронті зафіксували 167 бойових зіткнень з ворогом, 74 з них на Покровському напрямку.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень.

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 11 атак загарбницьких військ. Також ворог завдав 15 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 28 керованих авіабомб, та здійснив 293 обстріли, три із яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Западного.

На Куп’янському напрямку відбулося чотири ворожі атаки. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки, Степової Новоселівки та Загризового.

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На Лиманському напрямку ворог провів 21 атаку. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Колодязі, Зелена Долина, Мирне, Ямполівка, Торське та в напрямку Серебрянки.

На Сіверському напрямку ворог здійснив чотири спроби йти вперед в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку одне боєзіткнення відбулось поблизу Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак в районах Диліївки, Торецька, Олександро-Калинового та Русиного Яру.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 74 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Полтавка, Новоторецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Зелений Кут, Дачне та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив дев’ять атак поблизу населених пунктів Воскресенка, Ялта, Піддубне та Зелене Поле.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив сім марних спроб атакувати позиції українських підрозділів.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.