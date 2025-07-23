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На фронте 167 столкновений с врагом, из них 74 на Покровском направлении – Генштаб

Анастасия ПроцСреда, 23 июля 2025, 08:24
На фронте 167 столкновений с врагом, из них 74 на Покровском направлении – Генштаб
Иллюстрация Генштаба

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 167 боевых столкновений с врагом, 74 из них на Покровском направлении.

Источник: Генштаб

Детали: В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений.

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На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 11 атак захватнических войск. Также враг нанес 15 авиационных ударов, применив при этом 28 управляемых авиабомб, и совершил 293 обстрела, три из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг один раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Западного.

На Купянском направлении состоялось четыре вражеские атаки. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Степной Новоселовки и Загрызово.

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На Лиманском направлении враг провел 21 атаку. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Колодязи, Зеленая Долина, Мирное, Ямполовка, Торское и в направлении Серебрянки.

На Северском направлении враг совершил четыре попытки идти вперед в районе Григорьевки.

На Краматорском направлении одно боестолкновение произошло вблизи Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Дилиевки, Торецка, Александро-Калинового и Русиного Яра.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 74 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Новоторецкое, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Новоукраинка, Зверево, Удачное, Зеленый Кут, Дачное и Алексеевка.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил девять атак вблизи населенных пунктов Воскресенка, Ялта, Поддубное и Зеленое Поле.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг совершил семь тщетных попыток атаковать позиции украинских подразделений.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Генштаброссийско-украинская войнаДонецкая область
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