На фронте 167 столкновений с врагом, из них 74 на Покровском направлении – Генштаб
За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 167 боевых столкновений с врагом, 74 из них на Покровском направлении.
Источник: Генштаб
Детали: В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 11 атак захватнических войск. Также враг нанес 15 авиационных ударов, применив при этом 28 управляемых авиабомб, и совершил 293 обстрела, три из которых - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг один раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Западного.
На Купянском направлении состоялось четыре вражеские атаки. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Степной Новоселовки и Загрызово.
На Лиманском направлении враг провел 21 атаку. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Колодязи, Зеленая Долина, Мирное, Ямполовка, Торское и в направлении Серебрянки.
На Северском направлении враг совершил четыре попытки идти вперед в районе Григорьевки.
На Краматорском направлении одно боестолкновение произошло вблизи Часового Яра.
На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Дилиевки, Торецка, Александро-Калинового и Русиного Яра.
На Покровском направлении украинские защитники остановили 74 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Новоторецкое, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Новоукраинка, Зверево, Удачное, Зеленый Кут, Дачное и Алексеевка.
На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил девять атак вблизи населенных пунктов Воскресенка, Ялта, Поддубное и Зеленое Поле.
За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг совершил семь тщетных попыток атаковать позиции украинских подразделений.
На Ореховском и Гуляйпольском направлениях боевых столкновений не зафиксировано.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.