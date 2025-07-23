Росіяни вбили жінку в Херсоні, ще один чоловік поранений
Середа, 23 липня 2025, 08:49
У Дніпровському районі Херсона внаслідок російського обстрілу загинула 66-річна жінка. Ще один місцевий мешканець зазнав тяжких поранень після нічної атаки ворожого дрона.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Херсонська ОВА
Пряма мова: "Через черговий ворожий обстріл смертельні поранення дістала 66-річна херсонка".
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Деталі: Прокудін висловив співчуття рідним загиблої.
Також уночі внаслідок атаки дрона у Херсоні постраждав 48-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму, множинні уламкові поранення тулуба та кінцівок. Потерпілого госпіталізували, він перебуває під наглядом лікарів.