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Росіяни вбили жінку в Херсоні, ще один чоловік поранений

Анастасія ПроцСереда, 23 липня 2025, 08:49
Росіяни вбили жінку в Херсоні, ще один чоловік поранений
Ілюстративне фото: Getty Images

У Дніпровському районі Херсона внаслідок російського обстрілу загинула 66-річна жінка. Ще один місцевий мешканець зазнав тяжких поранень після нічної атаки ворожого дрона.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Херсонська ОВА

Пряма мова: "Через черговий ворожий обстріл смертельні поранення дістала 66-річна херсонка".

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Деталі: Прокудін висловив співчуття рідним загиблої.

Також уночі внаслідок атаки дрона у Херсоні постраждав 48-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму, множинні уламкові поранення тулуба та кінцівок. Потерпілого госпіталізували, він перебуває під наглядом лікарів.

Херсонжертви
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