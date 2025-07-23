Росіяни вбили жінку в Херсоні, ще один чоловік поранений

У Дніпровському районі Херсона внаслідок російського обстрілу загинула 66-річна жінка. Ще один місцевий мешканець зазнав тяжких поранень після нічної атаки ворожого дрона.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Херсонська ОВА

Пряма мова: "Через черговий ворожий обстріл смертельні поранення дістала 66-річна херсонка".

Реклама:

Деталі: Прокудін висловив співчуття рідним загиблої.

Також уночі внаслідок атаки дрона у Херсоні постраждав 48-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму, множинні уламкові поранення тулуба та кінцівок. Потерпілого госпіталізували, він перебуває під наглядом лікарів.