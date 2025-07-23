Из-за российской атаки на Херсонщину погибла женщина, ранены мужчина и двое детей

В результате российской атаки на Херсон и село Зоровка на Херсонщине погибла 66-летняя женщина, тяжело ранены муж и двое 13-летних детей.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, Херсонская ОВА

Прямая речь: "Из-за очередного вражеского обстрела смертельные ранения получила 66-летняя херсонка".

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Детали: Прокудин выразил соболезнования родным погибшей.

Также ночью в результате атаки дрона в Херсоне пострадал 48-летний мужчина. У него диагностировали взрывную травму и множественные осколочные ранения туловища и конечностей. Пострадавшего госпитализировали, он находится под наблюдением врачей.

Обновлено: Кроме того, этой ночью россияне атаковали село Зоровка Белозерской громады - под удар беспилотника попали двое 13-летних детей: мальчик и девочка. Они получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.

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Бригада скорой помощи оказала детям необходимую медицинскую помощь на месте.