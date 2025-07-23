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Росія атакувала Україну 71 дроном: 26 з них влучили

Ірина БалачукСереда, 23 липня 2025, 09:16
Росія атакувала Україну 71 дроном: 26 з них влучили
Наслідки російського удару безпілотниками у селищі Великий Бурлук на Харківщині. Фото ДСНС

Російські окупанти запустили по Україні 71 ударний БпЛА типу Shahed і безпілотник-імітатор різних типів – 26 з них влучили, решта не долетіли до цілі.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 27 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни. 18 БпЛА – локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання 26 БпЛА у 14 локаціях, падіння збитих (уламки) на 5 локаціях".

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Деталі: Зазначається, що загарбники запускали дрони з напрямків російських міст Курськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ, а також з мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

Атакували росіяни Дніпропетровщину, Сумщину, Харківщину та Черкащину.

Повітряні сили ЗСУбезпілотники
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