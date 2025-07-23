Россия атаковала Украину 71 дроном: 26 из них попали

Последствия российского удара беспилотниками в поселке Великий Бурлук, что в Харьковской области. Фото ГСЧС

Российские оккупанты запустили по Украине 71 ударный БпЛА типа Shahed и беспилотник-имитатор различных типов – 26 из них попали, остальные не долетели до цели.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 9:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 27 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и в центре страны. 18 БпЛА – локационно потеряны/подавлены РЭБ. Зафиксировано попадание 26 БпЛА в 14 локациях, падение сбитых (обломки) в 5 локациях".

Реклама:

Детали: Отмечается, что захватчики запускали дроны из направлений российских городов Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск, а также с мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.

Россияне атаковали Днепропетровскую, Сумскую, Харьковскую и Черкасскую области.