Сирський перед 60-річчям запевнив, що не піде у відставку: "Можу зробити 100 відтискань"
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський напередодні свого 60-річчя заявив, що не планує йти у відставку, попри досягнення пенсійного віку.
Джерело: Сирський в інтерв’ю The Washington Post
Деталі: Як зазначає видання, 26 липня Сирському виповниться 60 років - це вік, що відповідає офіційному порогу виходу на пенсію.
Втім, сам головнокомандувач лише посміявся з припущень про можливу відставку.
За його словами, він може зробити 100 відтискань без зупинки - попри те, що, як зазначають його помічники, майже не спить.
Також Сирський наголосив, що його мотивує усвідомлення особистої ролі у захисті українських громадян:
"Я розумію, що маю робити більше і краще".
За даними WP, помічники очікують, що Сирський відзначить своє 60-річчя на передовій. Сам він відповів на це з усмішкою:
"Це залежить від Бога і від мого президента".