Сирський перед 60-річчям запевнив, що не піде у відставку: "Можу зробити 100 відтискань"

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський напередодні свого 60-річчя заявив, що не планує йти у відставку, попри досягнення пенсійного віку.

Джерело: Сирський в інтерв’ю The Washington Post

Деталі: Як зазначає видання, 26 липня Сирському виповниться 60 років - це вік, що відповідає офіційному порогу виходу на пенсію.

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Втім, сам головнокомандувач лише посміявся з припущень про можливу відставку.

За його словами, він може зробити 100 відтискань без зупинки - попри те, що, як зазначають його помічники, майже не спить.

Також Сирський наголосив, що його мотивує усвідомлення особистої ролі у захисті українських громадян:

"Я розумію, що маю робити більше і краще".

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За даними WP, помічники очікують, що Сирський відзначить своє 60-річчя на передовій. Сам він відповів на це з усмішкою:

"Це залежить від Бога і від мого президента".