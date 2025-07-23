Сырский перед 60-летием заверил, что не уйдет в отставку: "Могу сделать 100 отжиманий"
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский накануне своего 60-летия заявил, что не планирует уходить в отставку, несмотря на достижение пенсионного возраста.
Источник: Сырский в интервью The Washington Post
Детали: Как отмечает издание, 26 июля Сырскому исполнится 60 лет - это возраст, соответствующий официальному порогу выхода на пенсию.
Впрочем, сам главнокомандующий лишь посмеялся над предположениями о возможной отставке.
По его словам, он может сделать 100 отжиманий без остановки - несмотря на то, что, как отмечают его помощники, почти не спит.
Также Сырский отметил, что его мотивирует осознание личной роли в защите украинских граждан:
"Я понимаю, что должен делать больше и лучше".
По данным WP, помощники ожидают, что Сырский отметит свое 60-летие на передовой. Сам он ответил на это с улыбкой:
"Это зависит от Бога и от моего президента".