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Сырский перед 60-летием заверил, что не уйдет в отставку: "Могу сделать 100 отжиманий"

Анастасия ПроцСреда, 23 июля 2025, 11:43
Сырский перед 60-летием заверил, что не уйдет в отставку: Могу сделать 100 отжиманий
фото: WP

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский накануне своего 60-летия заявил, что не планирует уходить в отставку, несмотря на достижение пенсионного возраста.

Источник: Сырский в интервью The Washington Post

Детали: Как отмечает издание, 26 июля Сырскому исполнится 60 лет - это возраст, соответствующий официальному порогу выхода на пенсию.

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Впрочем, сам главнокомандующий лишь посмеялся над предположениями о возможной отставке.

По его словам, он может сделать 100 отжиманий без остановки - несмотря на то, что, как отмечают его помощники, почти не спит.

Также Сырский отметил, что его мотивирует осознание личной роли в защите украинских граждан:

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"Я понимаю, что должен делать больше и лучше".

По данным WP, помощники ожидают, что Сырский отметит свое 60-летие на передовой. Сам он ответил на это с улыбкой:

"Это зависит от Бога и от моего президента".

Сырский
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