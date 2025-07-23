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НАБУ і САП після зустрічі з Зеленським: Потрібно повернути гарантії незалежності

Валентина РоманенкоСереда, 23 липня 2025, 13:27
НАБУ і САП після зустрічі з Зеленським: Потрібно повернути гарантії незалежності
Семен Кривонос та Олександр Клименко. фото Getty Images

Під час зустрічі, ініційованої Офісом президента, керівники антикорупційних інституцій – НАБУ і САП – наголосили, що ухвалені напередодні законодавчі зміни суттєво обмежують їхню незалежність, однак запевнили, що продовжать працювати над збереженням професійної спроможності обох інституцій.

Джерело: заява НАБУ  і САП, оприлюднена 23 липня

Дослівно: "Відтепер НАБУ і САП позбавлені гарантій, які раніше дозволяли їм ефективно реалізовувати свої завдання та функції у протидії топкорупції. Для відновлення повноцінної та незалежної роботи необхідні чіткі й однозначні кроки на рівні закону, які повернуть скасовані парламентом гарантії.

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Водночас НАБУ і САП підкреслюють свою відданість інтересам українського народу та продовжують працювати над збереженням професійної спроможності обох інституцій і результатів, досягнутих за роки їхньої діяльності.

Верховенство права і дотримання закону залишаються незмінними цінностями для НАБУ і САП. Очікуємо такого ж підходу й від інших органів правопорядку".

Деталі: Антикорупційники знову подякували громадянам України за принципову позицію, активну підтримку та небайдужість.

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НАБУ і САП закликали міжнародних партнерів продовжувати всебічно підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.

НАБУАнтикорупційна прокуратура
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