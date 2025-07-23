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НАБУ и САП после встречи с Зеленским: Нужно вернуть гарантии независимости

Валентина РоманенкоСреда, 23 июля 2025, 13:27
НАБУ и САП после встречи с Зеленским: Нужно вернуть гарантии независимости
Семен Кривоніо и Александр Клименко. фото Getty Images

Во время встречи, инициированной Офисом президента, руководители антикоррупционных институтов - НАБУ и САП - отметили, что принятые накануне законодательные изменения существенно ограничивают их независимость, однако заверили, что продолжат работать над сохранением профессиональной способности обоих институтов.

Источник: заявление НАБУ и САП, обнародованное 23 июля

Дословно: "Отныне НАБУ и САП лишены гарантий, которые ранее позволяли им эффективно реализовывать свои задачи и функции в противодействии топ-коррупции. Для восстановления полноценной и независимой работы необходимы четкие и однозначные шаги на уровне закона, которые вернут отмененные парламентом гарантии.

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В то же время НАБУ и САП подчеркивают свою преданность интересам украинского народа и продолжают работать над сохранением профессиональной способности обоих институтов и результатов, достигнутых за годы их деятельности.

Верховенство права и соблюдение закона остаются неизменными ценностями для НАБУ и САП. Ожидаем такого же подхода и от других органов правопорядка".

Детали: Антикоррупционеры снова поблагодарили граждан Украины за принципиальную позицию, активную поддержку и неравнодушие.

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НАБУ и САП призвали международных партнеров продолжать всесторонне поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

НАБУАнтикоррупционная прокуратура
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